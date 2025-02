Defensa de Mayra Nevárez sobre acción de Justicia: “No es una apelación”

La defensa de Mayra Nevárez Torres, la mujer sentenciada por causarle la muerte a Justin Santos en un accidente de tránsito mientras se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, aclaró que el Departamento de Justicia (DJ) no está apelando el veredicto contra su cliente.

El licenciado Ramón Nevárez dialogó con el programa televisivo “Lo Sé Todo” (Wapa Television) para explicar que el recurso de certiorari se presenta ante el Tribunal Apelativo (TA) cuando no se tiene derecho a apelar, sino que depende de la discreción del foro.

“El recurso de certiorari es un recurso discrecional, que es donde estamos. Esto no es una apelación, realmente. Ellos no tienen derecho a apelar. Ellos están llevando un asunto, que es la sentencia alterna, la de restricción domiciliaria, ante la consideración del Tribunal porque ellos entienden que no aplica en este caso”, explicó el abogado.

Nevárez además precisó que sabían que la agencia presentarían el recurso, por esa razón, están esperando que el Apelativo les notifique si lo acogerán o no.

“Ellos tienen que justificar lo que están alegando. Si ellos alegan que la decisión es errónea, tienen que justificar por qué”, afirmó.

Ayer, lunes, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico sometió la petición que tiene como finalidad revocar la decisión de la jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan.

La magistrada dictó una pena de quince años de restricción domiciliaria con supervisión electrónica a Nevárez Torres por provocar la muerte de Santos y causar un grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía.

La secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, expresó: “Como habíamos adelantado, tan pronto el tribunal dictó sentencia contra Mayra Nevárez Torres, referimos el caso para la evaluación de la Oficina del Procurador General. Como resultado de ese proceso, hoy recurrimos al Tribunal de Apelaciones”.

Parra Mercado destacó los agravantes en el caso y se mostró confiada en que el Apelativo dé paso a la impugnación.

“Confiamos que Nevárez Torres reciba la condena que merece tras haber sido declarada culpable de causarle la muerte a Justin Santos Delanda y grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía al conducir en contra del tránsito y en estado de embriaguez en el puente Teodoro Moscoso, en San Juan, la madrugada del 21 de noviembre de 2021. Nuestra total solidaridad con la familia de Justin Santos Delanda y con el joven sobreviviente, Keven Monserrate Gandía. Reafirmamos el compromiso del Departamento de Justicia en asegurar que todo convicto reciba la pena que le corresponde por ley”, añadió la funcionaria.

Por su parte, el procurador general, Omar Andino Figueroa, calificó de errónea la sentencia que recibió Nevárez.

“Tan pronto el caso fue referido a la Oficina del Procurador General, realizamos una evaluación exhaustiva del derecho aplicable y comenzamos a trabajar, sin descanso, en la redacción del recurso para presentarlo ante el Tribunal de Apelaciones. Me siento orgulloso del trabajo que el equipo de la Oficina del Procurador General ha ejecutado para corregir la errónea sentencia que concedió a Nevárez Torres restricción domiciliaria por quince años, cuando lo que corresponde en ley es la cárcel. En este momento, la decisión se encuentra en manos del Tribunal de Apelaciones. Hoy damos un paso más para hacerle justicia a las víctimas y familiares de este trágico suceso”, sostuvo.