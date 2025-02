Crucero más grande del mundo volverá al Puerto de Ponce

Crucero Icon of The Seas de Royal Caribbean

El Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo operado por Royal Caribbean, hará tres escalas en el Puerto de Ponce durante el 2025, convirtiéndose en la primera embarcación de su categoría en visitar esa ciudad.

Las visitas están programadas para el 7 de mayo, el 11 de junio y el 25 de junio, lo que representará un impacto económico estimado en 1.5 millones de dólares para la región sur.

La llegada del crucero es el resultado de esfuerzos coordinados entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), el Municipio de Ponce y la Autoridad del Puerto de Ponce. Willianette Robles, directora ejecutiva de la CTPR, destacó la importancia de este acontecimiento para el desarrollo turístico de la región. “Esto no solo representa un logro para el turismo en el sur, sino que fortalece nuestra relación con Royal Caribbean y reafirma el potencial del Puerto de Ponce como un destino viable para la industria de cruceros”, afirmó.

La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, subrayó que esta visita tendrá un impacto directo en el comercio local, los operadores turísticos y la actividad económica en general.

“El Icon of the Seas no solo traerá miles de visitantes, sino que colocará a Ponce en el mapa como un destino estratégico para cruceros de gran escala. Esto es una oportunidad invaluable para continuar posicionando nuestra ciudad como un punto clave en la industria turística”, sostuvo.

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Ponce, Héctor L. Agosto Rivera, resaltó que la llegada de esta embarcación valida la capacidad del puerto para recibir cruceros de gran calado. “Con estas visitas, Ponce se afianza como un destino atractivo para las líneas de cruceros. Ya hemos recibido escalas técnicas de otros barcos de Royal Caribbean, y esta confirmación demuestra que hemos cumplido con los requisitos que demanda la industria”, explicó.

El Icon of the Seas es la embarcación más grande de la flota de Royal Caribbean, con capacidad para 7,600 pasajeros y más de 2,300 tripulantes. Además de sus dimensiones, se distingue por sus atracciones de entretenimiento, su oferta gastronómica y el parque acuático más grande en altamar. Su llegada a Ponce marca un paso importante en la estrategia de diversificación del turismo de cruceros en la isla, con miras a expandir las visitas más allá del puerto de San Juan.