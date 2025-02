CPI recibe tres nuevos miembros a la Junta de Directores

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió, hoy, a Gloriann Antonetty Lebrón, Jerry Maldonado y a Angélica Serrano Román como nuevos miembros de la Junta de Directores.

Los nuevos integrantes se unen junto al presidente, el Lcdo. Carlos Rodríguez Vidal; la consultora en filantropía Janice Petrovich, vicepresidenta; el profesor de Derecho Carlos E. Ramos González, secretario; la Lcda. Judith Berkan, tesorera; y la empresaria Patricia Gutiérrez, al igual que los cofundadores del CPI, los periodistas Oscar Serrano y Omaya Sosa Pascual.

Carla Minet, la directora ejecutiva del centro, afirmó que con los nuevos integrantes “se abren vías de crecimiento al trabajo del CPI”. “Cada uno se ha destacado en sus respectivos campos de conocimiento y acción, y tienen un gran compromiso con nuestro país y su diáspora. Nos entusiasman mucho las nuevas oportunidades que abren en la dirección que seguirá el Centro”, exaltó.

¿Quiénes son?

La escritora Gloriann Antonetty Lebrón es fundadora de “Revista étnica”, primer medio enfocado en visibilizar y amplificar las voces de comunidades afrolatinas. Aparte de comunicadora y emprendedora, también ha sido profesora en la Universidad del Turabo y en la Universidad Sagrado Corazón (USC), donde obtuvo su bachillerato en Comunicaciones, Publicidad y Relaciones Públicas. En 2004, completó su maestría en periodismo investigativo en la Universidad Internacional de Florida (FIU por sus siglas en inglés).

Asimismo, Antonetty Lebrón se le otorgó el Silver Anvil de la Public Relations Society of America; en 2017, fue galardonada con el premio de empresa social de EnterPRize, al igual que el premio de Oro de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico.

Jerry Maldonado, por otro lado, es el vicepresidente de Programas de Policy Link, donde supervisa y promueve la equidad racial, la economía y el ambiente en el equipo de liderazgo. El nuevo integrante acumula más de dos décadas de experiencia trabajando con la intersección de la participación cívica, la investigación, la promoción de políticas y la filantropía.

Maldonado se graduó de la Universidad de Brown en Rhode Island a nivel subgraduado, y completó su maestría en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde su gestión, apoya el desarrollo de iniciativas centradas en la voz, la visión y la dignidad de las comunidades de bajos ingresos y compuestas por personas negras, indígenas o de color.

A diferencia de la escritora Antonetty Lebrón y el vicepresidente Maldonado, a finales de 2024, Angélica Serrano Román se integró a los trabajos de la Junta de Directores del CPI con trasfondo periodístico. Serrano Román se especializa en cobertura de quiebras para Bloomberg Law, pero se ha desempeñado como periodista, manejadora de redes sociales y boletines, verificadora de datos y editora web de la organización.

La periodista obtuvo su bachillerato en periodismo en USC, y cursó una maestría en Negocios y Economía en la Universidad de New York. A través de su carrera, ha sido becada por ProPublica, la National Association of Hispanic Journalists y el Investigative Reporters and Editors.

Actualmente, imparte cursos de periodismo de datos e investigación en su alma mater en Santurce.