Un trágico caso ha conmocionado a la comunidad de Indiana después de que Taylor Meyer fuera acusado de asesinar a su esposa, Deborah Meyer, en lo que debía ser una noche de San Valentín especial.

Según documentos judiciales y reportes de medios locales como WAVE y WDRB, Meyer habría planeado una velada con temática parisina para sorprender a su esposa, pero la reacción de ella habría desatado su furia, culminando en un acto de violencia fatal.

Hombre habría matado a su esposa después de su reacción a su noche de San Valentín inspirada en París

De acuerdo con la declaración jurada obtenida por Law & Crime, Meyer relató a la policía que había organizado meticulosamente la celebración, comprando un vestido para Deborah y preparando una cena especial.

Incluso involucró a sus hijos en la sorpresa, pidiéndoles que dibujaran la Torre Eiffel para ambientar la velada. Sin embargo, según su testimonio, su esposa pareció distante y no reaccionó como él esperaba a sus esfuerzos, lo que lo llevó a sentir que su dedicación no era apreciada.

“It was the hardest I’ve ever tried” (“Fue lo más difícil que he intentado”), habría dicho Meyer en su declaración a la policía, según el reporte de Law & Crime.

Además, expresó sus sospechas de que Deborah mantenía una relación extramarital con un compañero de trabajo y aseguró haber visto una foto en la que ella aparecía tomada de la mano con otro hombre. Este supuesto descubrimiento habría agravado aún más su frustración y enojo.

En un acto de furia, Meyer presuntamente atacó a su esposa golpeándola repetidamente con una botella de vino antes de apuñalarla con un cuchillo de cocina. Posteriormente, envió un mensaje de texto a un chat familiar informando que Deborah había muerto, según la declaración jurada presentada en la corte.

Tras el crimen, las autoridades procedieron con su arresto y lo acusaron formalmente de asesinato el 14 de febrero. Durante su primera comparecencia en la corte, Meyer se declaró no culpable de los cargos.

Su próxima audiencia judicial está programada para el 18 de marzo, donde se espera que se presenten más detalles sobre el caso y se determine el curso de la investigación.