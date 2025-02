FlyDining suspende operaciones luego de que se soltara un cable

FlyDining, el restaurante que permite a las personas disfrutar de una comida gourmet en el cielo a una altitud de hasta 160 pies suspendió temporeramente sus operaciones hoy, a causa de que un cable se soltara.

Afortunadamente, el equipo del restaurante confirmó que no habían personas dentro del mismo al momento del suceso, por lo que nadie salió perjudicado. Asimismo, informaron que se encuentran realizando una investigación exhaustiva de la causa para solucionar cualquier posible falla que pueda estar teniendo el local.

PUBLICIDAD

“Esta mañana, durante nuestro servicio de brunch, ocurrió un incidente relacionado con un cable de estabilización no vinculado a la grúa en nuestra plataforma. Queremos asegurarles que, gracias a nuestros sistemas de seguridad redundantes, no hubo ningún riesgo para nuestros invitados ni para nuestro personal. Como medida de precaución, hemos decidido suspender temporalmente nuestras operaciones para llevar a cabo una revisión exhaustiva de nuestro equipo y procedimientos. Desde el inicio de nuestras operaciones en 2023, hemos mantenido un récord impecable en seguridad, y este incidente aislado no refleja nuestros rigurosos protocolos. Agradecemos su comprensión y los mantendremos informados sobre nuestro progreso y la reanudación de nuestros servicios. Gracias”, informaron a través de su cuenta oficial de Instagram.

El restaurante de Puerto Rico, ubicado en San Juan, es el local número 18 de la cadena que tiene presencia en India, Bangladesh, Singapur, Egipto y Grecia, entre otros.