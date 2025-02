Juez Anthony Cuevas sobre disponibilidad para presidir la CEE: “Nunca en mi vida he huido a un reto”

El juez superior Anthony Cuevas Ramos dijo el sábado que aceptaría presidir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Durante la vista de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el senador Juan Oscar Morales le preguntó al juez Cuevas Ramos si aceptaría presidir la CEE si la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón lo designa, el juez Cuevas Ramos contestó “Yo nunca en mi vida le he huido a un reto”.

“¿Eso quiere decir que sí?”, preguntó Rivera Schatz.

“Pues sí”, contestó el juez.

Sus expresiones se dieron durante la vista de confirmación de Cuevas Ramos y el fiscal Luis Vega Rosario- hijo del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Anibal Vega Borges, para jueces de primera instancia.

“Yo examino con mucho detenimiento los expedientes de los nominados. Además del conocimiento que uno pueda tener previo a que se atienda un nombramiento. Pero también miro más allá del papel. Los dos nominados, el señor juez y el señor fiscal, trajeron aquí a su familia. Y para mí eso es fundamental. Todo empieza ahí…Eso envía para mí una señal poderosísima. Porque todo empieza ahí. Y si usted tiene su casa en orden, todo va a estar en orden. Porque tiene la capacidad, la disciplina de mantener las cosas en orden. Comenzando por su propia casa”, sostuvo Rivera Schatz, quien adelantó que votará a favor de los nominados.

“No cabe duda, que el manejo de la sala de recursos extraordinarios y la complejidad de sus controversias son sumamente interesantes y de un valor incalculable por la naturaleza de las controversias y los personajes envueltos en la discusión jurídica. Algunos de estos casos, me han permitido resolver asuntos que hicieron jurisprudencia, tanto en lo electoral como en recursos extraordinarios. Solo espero poder continuar en este viaje”, sostuvo el juez Cuevas Ramos.

“A través de estos cuatro años en la Fiscalía de Arecibo he desarrollado habilidades de litigación como también de mediación. Además, he tenido la oportunidad de investigar casos sensitivos de delitos sexuales con víctimas menores de edad y adultas, que me han provisto de una experiencia que no muchos poseen o no han estado expuestos”, mencionó por su parte, el fiscal Vega Rosario.

De otra parte, presentaron sus ponencias el licenciado Juan Ramos García nominado como Fiscal en ascenso a Fiscal de Distrito; el licenciado José Villamarzo para Fiscal III y los licenciados Edna Bonnet Vázquez, Luis León Freire y Joaquín Del Rio Rodríguez en renominación como Registradores de la Propiedad.

Rivera Schatz adelantó que el próximo lunes en la tarde atenderán en el pleno de la Sesión Ordinaria las nominaciones.