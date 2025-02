Nuevo mega crucero de Royal Caribbean hará parada técnica en Ponce

Por tercera ocasión, el Puerto de Ponce, recibirá a uno de los cruceros más grandes del mundo, ya que fungirá como punto de inspección del nuevo Star of the Seas de la línea de Royal Caribbean Group.

El mega crucero utilizará al principal puerto del sur de la Isla para realizar los trámites finales de inspección, certificación, adiestramientos, y preparativos, previo al inicio de las travesías que conformarán su temporada inaugural.

La llegada de este crucero al Puerto de Ponce está prevista para el 7 de agosto de 2025, hasta el 11 de agosto de 2025.

El crucero Star of the Seas es el segundo de la clase Icon de Royal Caribbean que, al igual que el Icon of the Seas, son actualmente los más grandes de su flota, y del mundo.

“El arribo de este nuevo crucero al Puerto de Ponce es una magnífica oportunidad para exponer los servicios que ofrece el destino como alternativa de excelencia, y atraer a otras líneas de cruceros a utilizar Puerto Rico como centro de preparación y certificación antes de comenzar sus rutas de navegación”, indicó la directora de la CTPR, Willianette Robles.

Por otra parte, además de estar fortaleciéndose como punto focal para ofrecer distintos tipos de servicio a grandes cruceros, el Puerto de Ponce también está desarrollándose como el puerto base de la Región Porta Caribe para recibir cruceros de pasajeros con fines turísticos. Cabe destacar que el crucero Marella Discovery, de la línea británica Marella Cruises, se une a esta nueva vertiente ya que tiene proyectado realizar cuatro paradas de tránsito en el puerto de Ponce durante la temporada alta 2025-2026.

“La llegada del Star of the Seas a Ponce este próximo mes de agosto reafirma que nuestra ciudad y la región Sur está lista para recibir estos cruceros; demostrando nuestra capacidad en logística, seguridad y hospitalidad. Sin duda, este tipo de paradas técnicas generan un impacto económico positivo en toda la región, beneficiando a nuestros comercios y promoviendo el desarrollo de nuestro puerto. Seguimos trabajando para fortalecer su potencial no solo en operaciones técnicas y comerciales, sino también; como un destino atractivo para el turismo. Hemos dado pasos firmes en la gestión y seguimiento de estos barcos, asegurándonos de que su estadía en nuestra ciudad sea eficiente y beneficiosa para todos”, indicó la alcaldesa de Ponce, Hon. Marlese Sifre.

Por su parte, el director de Turismo de Ponce, Iván ‘Yuye’ Rodríguez, expresó: “Ya hemos demostrado que Ponce y el Sur están listos para recibir grandes embarcaciones. Hemos continuado capacitando a todo nuestro personal para que el servicio de logística y hospitalidad sea cada vez de mayor calidad. Además, seguimos fortaleciendo lazos con los pueblos de la región y sus oficinas de turismo para ampliar nuestra oferta y maximizar el impacto de estas paradas. Sabemos que tenemos la capacidad de convertirnos en un gran destino turístico a nivel regional y estamos comprometidos con dar lo mejor de nosotros para que la industria del turismo continúe creciendo en el Sur. La llegada del Star of the Seas es una muestra clara de ello”.

Una vez culminado su proceso de preparación, evaluación y certificación en su estadía en el Puerto de Ponce, el Star of the Seas zarpará rumbo al Puerto Cañaveral, en La Florida, el cual será su puerto base. Este gran crucero cuenta con una capacidad máxima para 7,600 pasajeros y 2,350 tripulantes. Se proyecta que entre en servicio el 31 de agosto de 2025 con un itinerario de siete días por la región del Caribe Occidental, saliendo de su puerto base, el Puerto Cañaveral. Posteriormente también realizará una ruta por el área del Caribe Oriental que consta de salida de Cabo Cañaveral, visita a Coco Bay; llega al puerto de San Juan, Puerto Rico; Philipsburg, St. Maarten; regresando a Cabo Cañaveral.

Puerto Rico es un destino turístico que además de sus bellezas naturales, su historia, gastronomía y riqueza cultural cuenta con la infraestructura de avanzada y personal experto que han hecho posible que líneas de cruceros de gran prestigio, como Royal Caribbean, lleven a cabo sus paradas técnicas, para certificaciones, reparaciones y mejoras a embarcaciones de todo tipo. Es edificante poder continuar a paso firme con el desarrollo de este ámbito del sector del turismo en nuestra Isla”, concluyó la titular de Turismo.