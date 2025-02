El mensaje de Macron a Trump: “No puedes ser débil ante Putin”

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron indicó que tiene la intención de decir a su homólogo estadounidense Donald Trump que es en el interés conjunto de estadounidenses y europeos no “ser débiles” ante el líder ruso Vladímir Putin en medio de las negociaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya lleva casi tres años.

Macron viajará a Washington para reunirse con Trump el lunes, informó la Casa Blanca.

En una sesión de preguntas y respuestas de una hora en las redes sociales el jueves, Macron afirmó que le dirá a Trump: “‘No puedes ser débil ante el presidente Putin. No eres así, no es lo que te caracteriza, eso no te favorece. ¿Cómo puedes ser creíble ante China si eres débil ante Putin?’”

Las recientes declaraciones de Trump que reflejan la narrativa de Putin y sus planes de tener negociaciones directas con Moscú han preocupado a los aliados europeos y a las autoridades ucranianas. Pero Macron sugirió que la estrategia de Trump de crear “incertidumbre” en las conversaciones con Rusia podría, de hecho, fortalecer a los aliados occidentales en estas negociaciones.

“Putin no sabe lo que (Trump) va a hacer, piensa que (Trump) es capaz de cualquier cosa”, dijo Macron. “Esta incertidumbre es buena para nosotros y para Ucrania”.

Macron agregó que buscará persuadir a Trump de que los intereses de Estados Unidos y los intereses de los europeos son los mismos, diciéndole: “Si dejas que Rusia se apodere de Ucrania, será imparable”.

Eso significa que cualquier acuerdo de paz debe ser negociado con ucranianos y europeos en la mesa, subrayó Macron.

“Queremos la paz. Pero no queremos un alto el fuego que signifique la rendición de Ucrania, porque eso es peligroso. Y sabemos que eso llevará a que Rusia avance más. Ya lo hemos experimentado,” señaló.

Macron también pareció estar listo para responder al llamado de Trump para aumentar el gasto en defensa.

“Nosotros, los europeos, debemos aumentar nuestro esfuerzo bélico”, aseveró.

Ante la pregunta sobre si está considerando enviar tropas francesas a Ucrania, respondió que no enviará soldados a combatir en Ucrania, sino más bien para ser parte de una fuerza de seguridad destinada a brindar “garantías” una vez que se logre un acuerdo de paz.

“No descartamos, dentro de un marco planificado con nuestros aliados, la posibilidad de tener fuerzas que, una vez que se haya negociado la paz, podrían contribuir a garantizar la seguridad de Ucrania”, dijo.