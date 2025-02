Rectora de la IUPI rechaza bloqueo de los portones tras inicio de paro

La rectora de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP-IUPI), la Dra. Angélica Varela Llavona, rechazó este miércoles que los portones amanecieran bloqueados tras el inicio del paro decretado por 24 horas por parte de grupos estudiantiles y empleados.

“Respetamos el derecho de las organizaciones que componen el Frente Multisectorial a manifestarse de forma pacífica. No obstante, rechazamos el cierre de los accesos al Recinto de Río Piedras. Acciones como esta inevitablemente afectan la imagen de la institución y tienen consecuencias negativas en las operaciones del recinto, las investigaciones y las labores académicas”, aseguró Varela Llavona en declaraciones escritas.

Continuó: “En este momento nuestro recinto se encuentra en pleno proceso de reclutamiento de estudiantes y a punto de recibir una visita de acreditación de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) pautada para abril y acciones como este cierre proyectan inestabilidad en el sistema universitario y son perjudiciales para estos procesos”.

Asimismo, la doctora puntualizó que “no creen en la política de no confrontación”, por lo que impartió instrucciones para que el personal docente siga brindando clases, los supervisores de área garanticen la continuidad de labores y los estudiantes cumplan con sus tareas y obligaciones.

“Reiteramos que las puertas del diálogo permanecen abiertas en bien de nuestro recinto de Río Piedras y de la Universidad de Puerto Rico”, finalizó Varela Llavona.

El paro comenzó a las 6 de la mañana del miércoles y se extenderá por 24 horas hasta la mañana del jueves con el fin de reclamar varias denuncias que han realizado y a su vez rechazar al recién nombrado presidente interino, Miguel Muñoz.

“Estamos paralizando las labores para llevar nuestros reclamos a la administración, estamos repudiando la elección de Miguel Muñoz como presidente interino y que todavía no han derrocado la nueva guía para la moratoria que pone todas nuestras facultades y departamentos en riesgo”, expresó Abraham Soltero, del movimiento estudiantil en entrevista con WAPA TV.

Mientras que el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Carlos De León, también se encuentra presente en la manifestación en representación del reclamo multisectorial en la institución.

“Estamos haciendo unos reclamos universales que tienen que ver con la UPR, pero también hacemos nuestros reclamos laborales”, expresó en el medio televisivo. “Hacemos un llamado a nuestra matrícula a que se presenten en la universidad, el lugar donde laboramos y es el que vamos a defender”, añadió.

Por otro lado, el presidente interino de la UPR, Miguel Muñoz, reaccionó al paro que se está llevando a cabo en estos momentos y lo catalogó como uno que “heredó” de la pasada presidencia. Además, señaló a los movimientos de “buscar excusas” para protestar.

“Ese es uno de los beneficios de la democracia donde todo el mundo tiene a expresarse, esa persona convoca un paro multisectorial, según alegan ellos, tienen el derecho a protestar, lo que no tienen derecho es a impedirle la entrada a estudiantes y empleados. Este evento lo habían anunciado, era un paro que le habían prometido al pasado presidente, que yo lo heredo y buscan siempre unas razones para ello. Ahora es que se oponen al nombramiento de este servidor, eso no es nada nuevo, eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el famoso paro nacional que yo estaba interino”, expresó en entrevista con WKAQ 580.

El doctor además insistió en que se demuestre “la tolerancia, la paciencia y el compromiso que en tantos foros se reclama y que, cuando llegan estos momentos, está completamente ausente”.

Así, declaró que el estudiantado debe llevar una manifestación “en calma”, que “no haya violencia, que no haya intimidación, que no haya cierres de portones, que no se le impida la entrada al que quiere trabajar o al que quiere estudiar”.

El pasado 13 de febrero, la Junta de Gobierno de la UPR nombró a Miguel Muñoz como presidente interino de la UPR. Tras un tranque en la votación, el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, intervino para que se seleccionara a Muñoz. Esto fue admitido en conferencia de prensa por la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Yo estaba bien preocupada por qué iba a pasar ahí si hay un empate en la designación y le pedí al secretario de la Gobernación que llamara al presidente de la Junta y que se asesorara legalmente de cuál era el proceso legal para tener un presidente interino que pudiera hacer el trámite. Así que no fue el licenciado Cintrón, fue el licenciado Domenech quien sí llamó para que hubiera otra votación y se decidiera eso”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.