Más funcionarios relacionados a las APP dan el salto a trabajar con privatizadores

El paso del exsecretario de Asuntos Energéticos de La Fortaleza, Francisco Berríos Portela, a una de las empresas privatizadoras del sistema eléctrico en Puerto Rico no es el único. Metro encontró, al menos, dos exfuncionarias más que pasaron de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) a firmas asesoras de operadores privados contratados mediante alianzas público-privadas (APP).

Una búsqueda en la red social Linkedin, reflejó más puertas giratorias entre el gobierno y las empresas relacionadas a distintos operadores de contratos de APP.

La exjefa de la División Legal de la AAPP, Sheila Torres Sterling pasó en enero del 2025 a trabajar en la firma DCMS Partners que son consultores de Genera PR, operador privado del sistema de generación eléctrica de Puerto Rico. La abogada ahora es consultora senior de la firma que destaca en su portal como uno de los clientes a GeneraPR.

“El objetivo de la colaboración de DCMC Partners con Genera es brindar servicios integrales de apoyo a la recuperación ante desastres a la APP responsable de reparar, administrar y mejorar los activos de generación eléctrica heredados de Puerto Rico. Esto incluye facilitar la utilización eficiente y eficaz de los fondos y recursos de recuperación ante desastres, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de las normas y pautas pertinentes”, lee el portal de DCMS.

Torres Sterling realizó una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en diciembre pasado. La OEG le otorgó la dispensa, al amparo de que DCMS Partners no tuvo contratos directamente con la AAPP, sino con COR3. Aun así, le advierten que no puede llevar a cabo gestiones para su nuevo patrono ante la AAPP por dos años.

Por su parte, la exsubdirectora ejecutiva de la AAPP y luego exprincipal oficial jurídico de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Shylene de Jesús, ahora trabaja para el del bufete DLA Piper, firma que brinda servicios legales a LUMA Energy. El paso de la abogada del gobierno a DLA Piper se dio este mes de febrero.

“Después de cuatro años extraordinarios trabajando para el Gobierno de Puerto Rico y la administración del honorable Pedro Pierluisi, primero como subdirectora ejecutiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico y luego como principal oficial jurídico de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, regresé a mis raíces como abogada litigante. Me complace anunciar que recientemente me uní a la oficina de DLA Piper-San Juan como asesora jurídica en el Departamento de Litigios, enfocándome en litigios comerciales y empresariales. Espero con ansias este nuevo capítulo en mi carrera y estoy emocionada de contribuir al continuo crecimiento y éxito de la firma”, expresó la abogada en Linkedin.

Récords ante el Negociado de Energía de Puerto Rico corroboran la relación de DLA Piper-San Juan con LUMA Energy.

En el caso de De Jesús no hay consulta, al momento, ante la OEG.

Metro Puerto Rico publicó ayer el caso de Berríos Portela. Una búsqueda en el portal de la OEG no contiene la dispensa en el caso de Berríos Portela, pues según se informó en la dependencia, las consultas y determinaciones se publican al final de mes. La dispensa de Portela tiene fecha del 13 de febrero de 2025. Aunque se le concedió la dispensa porque no intervino directamente en la otorgación del contrato a LUMA Energy, la OEG establece que Berríos Portela no puede hacer gestiones para Quanta ante la Autoridad de Energía Eléctrica, la Oficina de la Gobernadora, ni el Negociado de Energía.

Reacciona la Gobernadora

La gobernadora Jenniffer González Colón, reaccionó a la contratación del exsecretario auxiliar de Asuntos Energéticos de Fortaleza con Quanta Services. González Colón expresó que el tiempo le dio la razón en cuanto a lo que ocurrió durante la administración de Pedro Pierluisi con la fiscalización a la empresa encargada de la transmisión y distribución del sistema eléctrico.

“Se supone que la Ley de Ética Gubernamental le hubiera impedido eso. Hay que ver bajo qué concepto se le dio una dispensa, si es que hay una dispensa para hacer esa función, a menos que no sea que él no era un zar de energía y que era un ayudante más, porque si la plaza era de un ayudante más en La Fortaleza de política pública y no de agente fiscalizador, como el caso nuestro que es por Orden Ejecutiva, que es el ingeniero Josué Colón, evidentemente eso habla de por qué se permitió que esta compañía hiciera lo que le dio la gana. Con esto, imagínate quien te supervisa. Las dos personas que te supervisaban, una es Alianzas Público-Privadas, y el otro un ayudante no hicieron su trabajo y ahora terminan trabajando con ellos. Yo creo que eso, el tiempo lamentablemente me dio la razón”