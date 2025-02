Insolvente el municipio de Comerio

Luego de la eliminación del Fondo de Equiparación, el municipio de Comerio enfrenta una gran crisis económica de cara al próximo año fiscal.

Así lo informó hoy el nuevo alcalde comerieño, Irvin Rivera González, quien cuenta con un presupuesto de $5.3 millones para la administración del municipio, pero luego de cumplir con gastos fijos y estatutarios solo le sobran $2.8 millones. Para Rivera González es una situación a la que hay que “encontrarle una solución”.

“Mi preocupación es el corto tiempo me queda hasta que llegue el próximo año fiscal, que debemos establecer o encontrar una solución para que los municipios más pequeños y más afectados por el plan fiscal del gobierno podamos garantizar, que vamos a seguir dando los servicios que necesita y merece nuestra gente”, expresó en conferencia de prensa.

Entre las imposiciones estatutarias están el pago $681,400 para el retiro de empleados municipales. Además, pagan $707,303 por energía eléctrica, $152,603 para la Administración de Seguros de Salud (ASES), $500,000 en seguros del municipio, $300,000 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), $41,482 para el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), $100,000 en el programa de contabilidad del municipio y $64,260 en auditorías externas para un total de $2,547,048.

A su vez, Rivera González señaló como detonante la eliminación del Fondo de Equiparación.

“En el caso de Comerio representaba más de un 60% y se ha reducido más de un 50% para los presupuestos. Pasamos de $10 millones y medio a $5.3 millones de presupuesto y todo fue debido a la reducción del Fondo de Equiparación”, destacó.

La operación municipal ha logrado mantenerse gracias a fondos federales, pero al estos no ser recurrentes y la posibilidad de recortes, Rivera González levantó bandera de alerta designando un comité multisectorial para la evaluación de 42 medidas en las categorías de captación de ingresos propios, reducción de gastos, nuevos ingresos, CRIM y medidas para impulsar legislación estatal. Rivera González destacó que “una de las más importantes” es la medida sobre el CRIM.

“Una de las cosas más importantes para nosotros es trabajar con el CRIM. En Comerio sabemos que hay 7,000 estructuras que deberían estar en los registros del CRIM. Pero si vamos al CRIM y le preguntamos cuántas estructuras hay registradas, solamente hay 4,000. Así que para el CRIM hay 3,000 propiedades que están perdidas en el espacio”, señaló.

Así mismo el municipio cuenta con fondos fuera del presupuesto que incluyen $1,215,075 de Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), $2,034,694 de préstamo por desastre para la comunidad por el Huracán Fiona, $1,087,120 para el recogido de basura bajo la Ley 53 y $1,000,000 en servicios esenciales. En entrevista con Metro Puerto Rico, Rivera González había comunicado la evaluación de cobrar el recogido de basura a comerciantes con fines de aumentar ingresos al gobierno municipal.

Sobre este particular recalcó su posición. “Yo me refiero solamente a los comercios, no me refiero a los ciudadanos. De hecho, aquellas ciudades que cobran necesitan un sistema de registro, y se lo dice el CRIM y más del 40% de las propiedades no están registradas entonces hay una copa de CRIM y sigue tomando las propiedades y están en blanco y las que están registradas muchas de ellas ni siquiera están tasadas”, argumentó.

Al día de hoy con una nómina reducida, la mayoría de los servicios que brinda el municipio son los esenciales. “Todo lo que hace el municipio de Comerío hoy son servicios esenciales porque no tenemos fondos para otro tipo de servicios. En el 2012 el municipio tenía cerca de 330 empleados. Hoy tenemos una cantidad de 220 empleados. Hemos reducido más de un tercio la cantidad de empleados que tenemos”, apuntó.

El municipio cuenta con alrededor de siete fábricas que se encuentran inoperantes, que para Rivera González pudieran ser de gran impacto económico si se activan, por lo que espera por una reunión con la gobernadora Jennifer González Colón.

“Yo solicité la semana pasada una reunión con la gobernadora, pero al día de hoy todavía no me ha dado. Para entonces explicarle a ella cuáles son las propuestas que entiendo que van a ayudar a todo el municipio”, comentó el alcalde, quien antes fue el administrador municipal.

Comerio fue seleccionado entre los mejores diez municipios administrados y con mejor salud fiscal por la organización sin fines de lucro ABRE Puerto Rico.