Se expresa madre de joven fallecida en accidente de Dorado: “Una niña brillante”

Ely Sánchez, la madre Joeli Santos Sánchez, la joven de 21 años que falleció en el accidente de Dorado, agradeció a través de las redes sociales el apoyo de sus allegados en medio del proceso.

“A todos los que me han llamado, sus mensajes de consuelo son muchos, no tengo mente para explicarle como me puedo sentir. Los que han llegado a mi casa gracias. Estas horas han sido fuertes, hay muchos amigos y familiares sufriendo esta gran pérdida. Una niña brillante con sueños que dejó de cumplir por que Dios tenía otra planes para ella”, comenzó escribiendo la mujer en su cuenta de Facebook.

La progenitora además explicó que se encuentra esperando la llegada de unos familiares para poder realizar los actos fúnebres.

“Estoy esperando por sus tíos, hermanos y otros familiares. Tan pronto sepa el día exacto lo dejaré saber para que todo aquel que amó y quiso a mi hija Joeli Alexandra Santos nos acompañe a darle el último adiós”, detalló.

Posteriormente, en otra publicación, Sánchez resaltó que la joven dejó un huella en las personas que la conocían y hasta llevó a dos amigas a la iglesia antes del suceso.

“Tuviste tu encuentro sobre natural como solo Dios lo hace llevarse sus ángeles para dejar huellas y ser un ejemplo de inspiración para muchos como tu lo fuiste amaste tus bizcocho y diste sentir tu sabor aunque hoy sea amargo me sentía tan orgullosa de ti pero hoy lo estoy más por que tenias tanta gente que te amaba y te dejabas sentir donde fueras siempre una Diva emprendedora estudiosa pero siempre llevaste tu semilla de Dios dentro de ti fuiste siempre un ángel hasta tu último día llevaste 2 amigas a la iglesia y dejaste esa semilla de amor de Dios que tu tenia una luz qué siempre seguirá brillando dando vida a través de otras personas tu presencia seguirá siempre presente”, afirmó.

Santos Sánchez iba como pasajera en el auto Toyota Corolla color vino del 2001 que manejaba su amiga, Yarielis Torres Alicea, cuando fueron impactadas por Yamaveh Rivera Hernández, quien presuntamente regateaba a bordo de un vehículo Acura LX color vino del 2012, en la carretera PR-2 del barrio Espinosa en Dorado. Torres Alicea, quien tiene 20 años y está embarazada, resultó ilesa en el accidente.

Sin embargo, otras dos personas también perdieron la vida. Se trata de los peatones José M. Cartagena Rosario, de 19 años, y Kevin Torres González, de 21 años, quienes fueron impactados por el vehículo accidentado cuando se encontraban parados en un área verde.

Las pruebas realizadas a Rivera Hernández arrojaron un nivel de alcohol en el aliento de 0.10%.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La investigación que lleva a cabo el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) apunta que, a eso de las 12:00 de la noche del lunes, Rivera Hernández estaba realizando una carrera clandestina en el lugar antes mencionado cuando perdió el control de su carro.

Acto seguido, chocó contra un vehículo Mazda Protege color oro, que se disponía a incorporarse a la carretera principal.

El impacto no detuvo la marcha de Rivera Hernández, quien luego colisionó contra un Toyota Corolla color vino del 2001, conducido por Torres Alicea, donde Santos Sánchez iba como acompañante. Esta última sufrió heridas graves y falleció mientras recibía asistencia médica.

El vehículo de Rivera Hernández continuó su trayectoria descontrolada hasta volcarse en un área verde, impactando a varios peatones presentes en el lugar, quienes resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a una institución hospitalaria en condición de cuidado.

Posteriormente, dos de ellos, Cartagena Rosario y Torres González murieron.

Agentes adscritos a Patrullas de Carreteras de Manatí, en colaboración con el fiscal Javier Rivera, se hicieron cargo de la investigación.