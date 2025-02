Pronostican martes parcialmente nublado en la mañana y soleado por la tarde

[Feb 18, 2025] - The main hazards for today are:

🏊‍♀️High Rip Current Risk

🔥Elevated Fire Weather Danger

[18 de febrero de 2025] - Los peligros principales para hoy:

🏊‍♀️Riesgo alto de corrientes marinas

🔥Riesgo elevado de incendios por condiciones del tiempo.