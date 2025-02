Juan Zaragoza firma contrato de consultoría con el Municipio de San Juan

Este martes se reveló que el exaspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza Gómez, firmó un contrato de consultoría administrativa con el Municipio de San Juan.

El acuerdo, otorgado el pasado 14 de febrero, es por la cantidad de $60 mil dólares. La vigencia del mismo es hasta el 30 de junio del año en curso.

PUBLICIDAD

A inicios de enero, el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo, había anticipado que el exsenador podría formar parte de su gobierno durante este cuatrienio.

Fue al culminar la misa de bendición para su segundo término, celebrada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Barrio Obrero, que el líder capitalino realizó las expresiones.

“Quedamos en hablar luego de que pasen las Fiestas de la Calle San Sebastián. Me encantaría que tuviese la colaboración de una persona con tanta experiencia y más en finanzas, una persona exitosa en lo privado y también en la parte gubernamental”, dijo el alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la prensa.

Al momento, el presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz González, no se ha pronunciado al respecto.

Zaragoza Gómez también formó parte del Comité de Transición de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, quien milita bajo la Palma.

PUBLICIDAD

En ese entonces, Ortiz González escribió en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) lo siguiente: “Fíjate; ahora entiendo las ´brechas irreconciliables´”.

Posteriormente, publicó una imagen de un reloj con un mensaje que leía: “El tiempo termina por convertirse en tu mejor aliado”.

La frase “brechas irreconciliables” a la que hizo referencia el excandidato a la gobernación del PPD fue una expresión que realizó Zaragoza Gómez en junio de 2024, poco después de las primarias, tras rechazar unirse a su equipo de trabajo de cara a los comicios generales. Según el exlegislador existían unas “brechas irreconciliables” entre las ideas de ambos.

Poco después, en entrevista con Metro Puerto Rico, el exrepresentante popular aceptó que no había tenido contacto con su contrincante antes ni después de las elecciones generales. Pero evitó calificarlo como “traidor” por unirse a González Colón.

“Yo no le voy a poner calificativos. Tomó su decisión. Yo respeto su determinación, la de cada cual que quiera participar en este tipo de eventos. Y no, no le voy a poner ningún calificativo”, sostuvo en ese entonces.

Sin embargo, en un punto previo de la entrevista habló sobre el concepto de la traición, en referencia a figuras dentro de la Pava que no le apoyaron en su aspiración a la gobernación.

“Sobre la traición, te voy a contestar lo siguiente. Hace algún tiempo, el [entonces] juez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton utilizó una frase que en el Derecho se sigue utilizando mucho y es la que yo voy a tomar prestada para contestarte esa pregunta. Yo me voy a acoger a la dignidad del silencio sobre la traición de gente dentro del partido. Yo creo que cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Los que actuaron como actuaron por miedo a perder, le entregaron por 30 años el Tribunal Supremo al PNP, entregaron la estructura de gobierno al PNP por décadas. Y hay otro refrán también muy conocido por ahí que dice que quien tiene miedo a perder no merece ganar”, afirmó Ortiz González.

Finalmente, descartó una sanción para Zaragoza Gómez por formar parte del Comité de Transición.

“Yo nunca he planteado eso [...] Yo he sido un presidente que ha ejercido el reglamento y lo ha aplicado. En este caso, no me he planteado, en ningún momento, que vaya a sancionarlo”, declaró.

En la contienda primarista de 2024, Ortiz González prevaleció con 83,045 votos versus Zaragoza Gómez, quien solo obtuvo 51,534.