Gobernadora pide a secretaria de Justicia que envíe documentos al Senado

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón exhortó el martes a la secretaria designada del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, a que radique los documentos solicitados por el Senado para su proceso de confirmación.

“Yo voy a esperar que se haga la evaluación de la secretaria de Justicia, a quien exhorto a que radique los documentos inmediatamente al Senado. Que yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer para que su nombramiento pueda ser considerado”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

PUBLICIDAD

Sobre el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres, el cual estaba sujeto al futuro de Parra Mercado, expresó que, “la procuradora actual (Madeline Bermúdez) está haciendo su trabajo y lo está haciendo correctamente. Nosotros acabamos de hacer un nombramiento del grupo consultivo, que asesora a la Procuradora de la Mujer, así que eso ocurrirá. Yo creo que eso es crear unas expectativas en este momento, que nos alejan de lo importante que es cómo manejamos los casos de violencia en Puerto Rico”.

En cuanto a la tardanza de los nominados en entregar sus documentos, la gobernadora contestó que: “Muchos de los nominados lo que me dicen es que tienen que tener un estado financiero compilado, auditado, así que son, pues, básicamente, la entrega de ese tipo de documentos el más que hace dilación”.

Por otro lado, cuestionada sobre la contratación del exsecretario auxiliar de Asuntos Energéticos de la Fortaleza, Francisco Berrios Portela por parte de Quanta Services -una de las compañías matrices de LUMA Energy-, González Colón expresó que el tiempo le dio la razón en cuanto a lo que ocurrió durante la administración de Pedro Pierluisi con la fiscalización a la empresa encargada de la transmisión y distribución del sistema eléctrico.

“Se supone que la Ley de Ética Gubernamental le hubiera impedido eso. Hay que ver bajo qué concepto se le dio una dispensa, si es que hay una dispensa para hacer esa función, a menos que no sea que él no era un zar de energía y que era un ayudante más, porque si la plaza era de un ayudante más en La Fortaleza de política pública y no de agente fiscalizador, como el caso nuestro que es por Orden Ejecutiva, que es el ingeniero Josué Colón, evidentemente eso habla de por qué se permitió que esta compañía hiciera lo que le dio la gana. Con esto, imagínate quien te supervisa. Las dos personas que te supervisaban, una es Alianzas Público Privadas, y el otro un ayudante no hicieron su trabajo y ahora terminan trabajando con ellos. Yo creo que eso, el tiempo lamentablemente me dio la razón”.

Según informes de prensa, la Oficina de Ética Gubernamental le aprobó la dispensa a Berrios Portela para que trabajara en Quanta Services.