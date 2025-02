Francisco Parés revela lo que lo sacó de Hacienda y señala decisiones “populistas” afectan el sistema de salud

El exsecretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, aseguró que fue el amor y sus intenciones de crear una familia que lo llevaron a renunciar a la agencia hace un año.

En entrevista con El Circo de La Mega, Parés Alicea, admitió que se fue sintiendo desgastado mientras se encontraba como titular de Hacienda y tomó la determinación de permitir que otra persona tomara la posición.

“Cuando uno dirige una agencia va entrando en fases, ya yo estaba entrando en una fase a nivel personal que sentía que mi concentración no estaba puesta totalmente en la agencia y las agencias requieren que uno desayune, almuerce y cene las labores de esa agencia. Yo me enamoré profundamente de una persona que me reencontré, que conocía de escuela superior y me encontré 18 años después y la verdad que mi concentración está puesta en hacer mi familia y sentía que mis energías iban más canalizadas a eso, sentía que le faltaba el respeto al pueblo de Puerto Rico si llegaba a la silla y no estaba totalmente comprometido desde mi perspectiva mental”, expresó Parés Alicea.

Parés Alicea describió su renuncia a Hacienda como un “acto de desprendimiento” debido a lo que para ese tiempo era su meta en la vida y que ya no podía entregarle todas sus energías a la agencia pública, por lo que pasó al sector privado.

“Esto es como los deportistas cuando ya están entrando en sus últimos años, ya no sentía la misma pegada que sentía en los primeros años, esa capacidad de poder influir y antes de uno meter las patas o de no darle el servicio que merece la gente, requiere un acto de desprendimiento, porque yo estaba en la cúspide de la profesión a la que yo me dedico que es la contabilidad, pero es momento de dejarle ese espacio a otra gente que tuviese esas energías”, expresó Parés Alicea.

Esta semana se confirmó que el exsecretario renunció a la posición de oficial financiero de Metro Pavía Health System, encomienda que asumió en enero del 2024. Sobre su experiencia en el sistema de salud, este indicó que este enfrenta decisiones “populistas” que evitan su crecimiento y aseguró que para solucionar la crisis de salud hay que tomar determinaciones difíciles, pero que resuelvan la problemática que se enfrenta.

“Mis respetos y mi admiración por todo lo que hacen, no vamos a particularizar sobre un sistema en particular, el sistema de salud en Puerto Rico, enfrenta una gran particularidad y es reflejo del populismo. Se buscan soluciones ineficientes porque el pueblo las aplauda en el desconocimiento de las repercusiones que tiene esto, el sistema de salud a nivel mundial ha estado evolucionando a un sistema de prevención, que trata de evitar las visitas a estas facilidades como hospitales, pero son discusiones antipáticas, que los cuerpos políticos deben observar cuáles son las tendencias a nivel mundial, cómo podemos hacer más eficiente el sistema de salud de Puerto Rico”, fue parte de lo que expresó Parés.

Por otro lado, el exfuncionario aseguró que como parte de su nuevo rol, buscará realizar charlas y conversaciones con estudiantes universitarios para compartir su experiencia en el servicio público y motivarlos a trabajar por el bien del país.

Francisco Parés se une como socio a RRC CPA Group

La firma de contabilidad RRC CPA Group, afiliada a Russell Bedford International, anunció que el exsecretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, se unió como socio a la empresa.

El socio administrador, Juan Reyes Ramis, expresó lo siguiente: “Francisco Parés, quien tuvo un destacado desempeño como secretario de Hacienda y cuenta con amplia trayectoria en el sector financiero y gubernamental, ha aceptado nuestra invitación para unirse a nuestra firma como socio, los cual nos honra y nos llena de gran satisfacción, pues estamos seguros de que hará una gran aportación a la firma”.