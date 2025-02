Activista indígena sale de prisión tras conmutación de su condena por Biden

SUMTERVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — El activista nativo estadounidense Leonard Peltier fue liberado el martes de una prisión en Florida, semanas después de que el entonces presidente Joe Biden enfureciera a las autoridades del orden público al conmutar su sentencia de cadena perpetua a arresto domiciliario por el asesinato de dos agentes del FBI en 1975.

Peltier, de 80 años, salió del penal de Coleman en una SUV, según un funcionario de la prisión. No se detuvo a hablar con los reporteros ni con los pocos seguidores que se reunieron fuera de la prisión para celebrar su liberación.

Peltier, miembro de la Banda de Indios Chippewa de Turtle Mountain en Dakota del Norte, se dirigía de regreso a su reserva, donde familiares y amigos celebrarán su liberación con él el miércoles y donde la tribu le consiguió una vivienda para que viva mientras cumple su arresto domiciliario.

A lo largo de su casi medio siglo en prisión, Peltier ha sostenido que no asesinó a los agentes del FBI Jack Coler y Ronald Williams durante un enfrentamiento ese día en la Reserva India Pine Ridge en Dakota del Sur. Muchos nativos estadounidenses creen que fue un prisionero político condenado injustamente porque luchó por los derechos tribales cuando fue miembro del Movimiento Indígena Estadounidense (AIM, por sus siglas en inglés).

“Él representa a cada persona que ha sido maltratada por un policía, discriminada por motivos raciales, cuyos hijos han sido acosados en la escuela”, dijo Nick Estes, profesor de Estudios Indígenas Estadounidenses de la Universidad de Minnesota y miembro de la Tribu Sioux Lower Brule, quien abogó por la liberación de Peltier.

Biden no indultó a Peltier. Pero al conmutar su sentencia a arresto domiciliario el 20 de enero, señalando que el activista había pasado la mayor parte de su vida tras las rejas y que se encontraba mal de salud, provocó críticas de quienes creen que es culpable. Entre ellos está el exdirector del FBI Christopher Wray, quien calificó a Peltier de “un asesino sin remordimientos” en una carta privada a Biden obtenida por The Associated Press.

Una de sus abogadas, Jenipher Jones, dijo que Peltier estaba ansioso por regresar a casa.

“Estamos muy emocionados por este momento”, dijo Jones antes de su liberación. “Él está de buen ánimo. Tiene el alma de un guerrero”.

Sus seguidores fuera de la prisión, entre los que había algunos que ondeaban banderas con la leyenda “Liberen a Leonard Peltier”, estaban eufóricos.

“Nunca pensamos que saldría”, dijo Ray St. Clair, miembro de la Banda White Earth de la Tribu Chippewa de Minnesota, quien viajó a Florida para estar presente en la liberación de Peltier. “Esto demuestra que nunca debes perder la esperanza. Podemos reparar el daño que se hizo. Este es un comienzo”.

Peltier participó activamente en el AIM, que se formó en la década de 1960 y luchó por los derechos de los tratados de los nativos estadounidenses y la autodeterminación tribal.

La condena de Peltier se derivó de un enfrentamiento en 1975 en la Reserva India Pine Ridge en Dakota del Sur, en el que fueron asesinados los dos agentes del FBI. Según la agencia, Coler y Williams estaban allí para cumplir órdenes de arresto por robo y asalto con un arma peligrosa.