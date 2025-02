¿Las ballenas comen humanos? Expertos comentan sobre el caso de un kayakista que casi fue “devorado” por una ballena

En días recientes se viralizó un video de un hombre que andaba en kayak y fue tragado por una ballena jorobada, para seguidamente ser escupido por el animal, sin sufrir ningún daño más allá del susto.

Adrián Simancas y su papá estaban navegando en kayak en el Estrecho de Magallanes, al sur de Chile. El hombre de 24 años de edad se adelantó al captar unas olas, mientras que su padre grababa el momento, entonces, algo lo tiró.

“Sentí una textura babosa, que me alcanzó a rozar la cara. En ese momento, cerré los ojos esperando un impacto, pero sentí más bien como que me volteaba, no que me chocaba y es en ese momento que me quedé tumbado”, declaró el joven venezolano para BBC Mundo.

¿Las ballenas comen personas? Esto es lo que dicen los expertos

El Dr. Jooke Robbins, director del Programa de Estudios de Ballenas Jorobadas del Centro de Estudios Costeros de Massachusetts, dijo que probablemente la ballena jorobada se sorprendió tanto como el muchacho al tragarlo.

Como las ballenas suelen lanzarse rápidamente para engullir bancos de peces, no se percatan de lo que tienen enfrente: “Si algo —o alguien— se cruza por error en su camino, puede ser engullido involuntariamente (y solo momentáneamente)”.

Por su parte, el Dr. Iain Kerr considera que este caso es uno en un millón, ya que las ballenas jorobadas no comen personas, sobre todo teniendo en cuenta que no pueden tragarlas, ya que su garganta es del tamaño de un puño humano.

Sin embargo, no sería el primer caso en el que engullen a una persona. En el 2021, un buceador recolector de langostas en Massachusetts dijo que una ballena jorobada lo había tragado y escupido.

“No tienen ningún interés en comernos ni en hacernos daño. No les beneficia. Muchos de estos animales viven una vida de equilibrio energético: ¿qué energía necesito para atrapar a mi presa, etcétera?”, detalló el Dr. Iain Kerr.