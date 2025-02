Gobernadora admite llamada en proceso para escoger presidente interino de la UPR

La gobernadora, Jenniffer González Colón, dijo el viernes que no fue el licenciado Ángel Cintrón, sino el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien llamó al presidente de la Junta De Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ricardo Dalmau, por el tranque que había en el proceso para escoger el presidente interino.

“Yo estaba bien preocupada por qué iba a pasar ahí si hay un empate en la designación y le pedí al secretario de la Gobernación que llamara al presidente de la Junta y que se asesorara legalmente de cuál era el proceso legal para tener un presidente interino que pudiera hacer el trámite. Así que no fue el licenciado Cintrón, fue el licenciado Domenech quien sí llamó para que hubiera otra votación y se decidiera eso”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Según la gobernadora, para ella era vital que se escogiera a un presidente interino.

“Para mí es vital que la universidad tenga un presidente interino, porque ahora con un presidente interino que no va a ocupar el cargo en propiedad, abre el proceso que corre la Universidad de Puerto Rico en cada uno de los recintos para la evaluación de quienes sean los candidatos que vayan a aspirar en propiedad. En este momento hay mucha cancelación de fondos federales.

La Universidad de Puerto Rico para mí es uno de los entes importantes de desarrollo económico. No nos podemos dar el lujo de tener una crisis por falta de una persona que pueda dirigir el proceso en lo que se escoge un presidente en propiedad. Y eso le tocará a los recintos, al claustro y a todos los componentes de cada recinto, tener las entrevistas, las evaluaciones, cuáles son las propuestas y los trámites.

“Pero en lo que eso ocurre, el que la universidad tenga un presidente, para mí como gobernadora es importante porque hay cosas corriendo en la Junta de Supervisión Fiscal, hay cosas corriendo en términos de presupuesto. Yo no quiero que tengamos recortes de gastos allí, así que tenemos que tener una coordinación a esos efectos. Y volvemos, históricamente no es la primera vez que los recintos escogen una persona y la Junta escoge otra, eso ha pasado en sin número de ocasiones. Para mí lo importante en este momento, tal y como ocurrió en el pasado, es que la persona que es ahora presidente en este trámite no sea el candidato a presidente en propiedad, como se hizo en el pasado, pero que abra el proceso para que todos los recintos puedan hacer esa evaluación. De hecho, no es la primera vez, había pasado antes, que quien preside ahora solamente estipula cuál es el proceso para que se escojan por los recintos”, señaló la gobernadora.

Luego de varias votaciones que culminaron en empate, se escogió a Miguel Muñoz como presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de que no tenía el respaldo de varios sectores de la comunidad universitaria.