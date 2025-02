En un nuevo acto de transfobia del gobierno Trump, borran la palabra “transgénero” de sitio web que conmemora los disturbios de Stonewall

Las referencias a personas transgénero fueron eliminadas de un sitio web del Servicio de Parques Nacionales para el Monumento Nacional Stonewall, un parque y centro de visitantes en Nueva York que conmemora un motín de 1969 que se convirtió en un momento crucial para el movimiento por los derechos LGBTQ+.

Los cambios se realizaron a raíz de una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump -un convicto criminal- firmó en su primer día en el cargo solicitando que el gobierno federal defina el sexo como solo masculino o femenino.

“Esto es simplemente cruel y mezquino”, publicó en X la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata. “Las personas transgénero desempeñan un papel fundamental en la lucha por los derechos LGBTQ+, y Nueva York nunca permitirá que se borren sus contribuciones”.

El monumento en la sección Greenwich Village de Manhattan está ubicado en un pequeño parque al otro lado de la calle del Stonewall Inn, un bar que se convirtió en la zona cero del movimiento por los derechos de los homosexuales el 28 de junio de 1969, cuando los clientes homosexuales y transgénero y los residentes del vecindario se defendieron contra una redada policial.

El viernes, el sitio web del servicio de parques todavía estaba repleto de información sobre el levantamiento, incluidas fotografías de destacados activistas transgénero.

Pero las palabras “transgénero” y “queer” habían sido eliminadas del texto que había en el sitio.

Además, las letras T y Q fueron eliminadas de varias referencias al acrónimo LGBTQ y reemplazadas con frases como “movimiento por los derechos LGB” o “derechos civiles LGB”.

Representantes del actual Stonewall Inn, que es parte del monumento nacional, y The Stonewall Inn Gives Back Initiative, una organización sin fines de lucro asociada con el histórico bar, expresaron su enojo e indignación por los cambios.

“Este acto flagrante de borrado no solo distorsiona la verdad de nuestra historia, sino que también deshonra las inmensas contribuciones de las personas transgénero, especialmente las mujeres transgénero de color, que estuvieron a la vanguardia de los disturbios de Stonewall y la lucha más amplia por los derechos LGBTQ+”, dijeron los organizadores de las dos entidades en un comunicado.

“Están tratando de literalmente blanquear la historia LGBTQ, si se quiere, tomando a las personas trans y diciendo que no existían entonces y que no existen ahora”, dijo Stacy Lentz, directora ejecutiva de The Stonewall Inn Gives Back Initiative y copropietaria de The Stonewall Inn. “Es muy alarmante”.

Angelica Christina, directora de la junta directiva de la iniciativa y mujer transgénero, dijo que los cambios en el sitio web no son sorprendentes dadas “las constantes órdenes ejecutivas que la administración Trump ha estado lanzando contra la comunidad trans”.

Pero dijo que es impactante y desconcertante ver que el Monumento Nacional Stonewall en particular sea el objetivo: “El West Village, y especialmente el Stonewall Inn, siempre ha sido un refugio seguro para la comunidad LGBT”.

A principios de esta semana, la página de inicio del monumento nacional decía que “Antes de la década de 1960, casi todo lo relacionado con vivir abiertamente como una persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero o queer (LGBTQ+) era ilegal”.

El jueves decía: “Antes de los años 1960, casi todo lo relacionado con vivir abiertamente como lesbiana, gay o bisexual (LGB) era ilegal”.