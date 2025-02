Marcos Santana dice que buscar un culpable por asesinato de menores no es la solución a la violencia

El presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Marcos Santana Andújar, planteó que tras los asesinatos de dos hermanos de 8 y 13 años en Río Grande se debe implementar un plan integral de prevención de violencia que una a muchos sectores del gobierno y la sociedad en esa misión.

“Seguimos llegando tarde y la violencia, la pobreza y los desastres naturales, económicos y políticos acechan sin tregua a nuestros niños y niñas en comunidades. Qué manera de comenzar el día tan desgarradora. Hay que llorar estas vidas que se nos fueron tan a destiempo. No hay descanso en la lucha por los derechos de nuestras niñas y niños. No podemos seguir distraídos por cada bola de humo que lanzan. ¡Se nos va la vida!”, expresó Santana Andújar en declaraciones escritas.

El presidente de la Red recordó que hace unos meses hubo un compromiso multisectorial de implantar el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la violencia y que este es un proyecto que debe continuar.

“Lo dije antes y lo repito: Hay que actuar más desde la calle y menos desde las redes sociales, porque, amigos y amigas, esto no se trata de lacitos, ni banderas, ni viñetas reivindicativas, ni ´Todos somos´ ni nada de eso. No vayamos a distraernos con boberías. Aquí se nos está deprimiendo, enfermando y muriendo poco a poco los sueños y la vida de la niñez y juventud (metafórico y literal). Asumo que se saldrá corriendo a buscar culpables lo cual definitivamente hay que hacerlo pero seguir remediando no puede ser el camino frente a la incontrolable violencia. Eso no es suficiente”, afirmó el trabajador social de profesión.

“Las estrategias para implementar planes articulados de prevención están en la mesa. Hace falta ejecutar. La prevención es lo que necesitamos”, agregó.

El Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia es un esfuerzo multisectorial del gobierno, el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y comunidades para atender las raíces del crimen y promover en Puerto Rico una cultura de respeto y paz. Los cincos ejes del Plan son: transformar comportamientos hacia una cultura de paz; normalizar el cuidado de la salud mental; reducir la desigualdad mediante el desarrollo económico; viabilizar la reconciliación de datos y servicios interagenciales; y expandir y promover mecanismos de seguridad pública.

La fatal balacera se registró en la noche del miércoles en el sector Villa Realidad de Río Grande donde un niño de 8 años y su hermana de 13 años murieron, su hermana de 12 años resultó herida. La adolescente se encuentra recluida en Centro Médico de Río Piedras.

Las autoridades investigan la posibilidad de que el tiroteo haya sido dirigido contra el novio de la madre de los menores que iba a llevarle comida. El hombre, identificado como Luis Daniel Encarnación Colón, estaba próximo a testificar en un caso judicial. La madre de los niños ha sido identificada como Naovis Cepeda Salgado.

Encarnación Colón estaba en libertad bajo fianza por un asesinato en 2022 y tenía grillete electrónico. Otras dos personas resultaron heridas en el tiroteo.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y el fiscal de turno investigan los hechos.