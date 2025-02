Gobernadora rechaza referido del PPD sobre manejo de la quiebra de la AEE

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, rechazó acusaciones y referidos emitidos por el Partido Popular Democrático (PPD) al afirmar que son intentos de manchar reputaciones sin fundamentos y una estrategia política recurrente de la colectividad.

“Bueno, qué te voy a reaccionar, pidieron que me investigaran a mí, que investigaran al secretario de Recursos Naturales, el Partido Popular no tiene nada que hacer. Están todos los días pidiendo investigaciones. Imagínense ustedes que yo no llevo dos meses y ya ellos catalogaron cómo soy yo en una semana. Eso es politiquería”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

La mandataria acusó al PPD de utilizar tácticas desgastadas para intentar ganar protagonismo mediático sin aportar propuestas concretas.

“Esa es la campaña del Partido Popular. Llegaron terceros en la pasada elección y creen que el pueblo de Puerto Rico va a comprar el mismo estilo del libro viejo de campaña. Vamos a criticar al que está, vamos a lanzar querellas y acusaciones contra el que sea, aunque no lleguen a nada, pero ocupamos la prensa por un día”, añadió.

González Colón defendió la integridad de su gabinete y aseguró que su administración está enfocada en avanzar el progreso del país a pesar de los ataques políticos.

“La gente que está en mi gabinete es gente íntegra, gente proba. Tengo que negar todas las insinuaciones, no son ni acusaciones, son insinuaciones viciosas y políticas que hace ese liderato”, sostuvo.

El secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech, también reaccionó a las acusaciones del PPD sobre la contratación de asesores financieros para el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Puerto Rico merece tener a los mejores asesores de su lado. Simplemente no existe conflicto de interés alguno. Esto es pura demagogia por parte de los representantes del Partido Popular Democrático que fueron precisamente los que llevaron a Puerto Rico a la quiebra”, expresó Domenech en declaraciones escritas.

Domenech rechazó que exista conflicto con la contratación de la firma Houlihan Lokey, destacando que es una de las principales firmas de asesoría financiera a nivel global, con experiencia en reestructuraciones como la de la ciudad de Detroit y otros sistemas eléctricos. Aseguró que vendió su firma Politank antes de asumir su cargo y que Houlihan Lokey nunca ha sido cliente de dicha empresa.

“El Partido Popular Democrático pretende desinformar al pueblo con alegaciones infundadas. La única representación de Houlihan Lokey a bonistas de la AEE ocurrió hace más de cinco años a un grupo completamente distinto al de los acreedores actuales”, sostuvo.

El rechazo de Domenech se produce luego de que líderes del PPD, incluyendo los portavoces en la Cámara de Representantes y el Senado, Héctor Ferrer Santiago y Luis Javier Hernández, junto al secretario general de la colectividad, Manuel Calderón Cerame, refirieran el caso a la Fiscalía Federal, el Departamento de Justicia y el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para que investiguen posibles conflictos de interés en la contratación de asesores financieros.

Los líderes populares han solicitado que se evalúe si esta contratación viola normas de ética y conflictos de interés, advirtiendo sobre la posible influencia de actores privados en el proceso de quiebra de la AEE. Por su parte, Domenech reiteró que el gobierno de Puerto Rico seguirá adelante con la reestructuración de la deuda de la AEE con el objetivo de salir de la Junta de Control Fiscal y reducir el costo de la electricidad para el pueblo.