Escuelas de Denver demandan para detener ingreso de agentes migratorios a sus instalaciones

Las Escuelas Públicas de Denver se convirtieron el miércoles en el primer distrito escolar de Estados Unidos en demandar al gobierno del presidente Donald Trump, impugnando su política de permitir que agentes de inmigración ingresen a sus instalaciones.

El distrito escolar público más grande de Colorado argumentó en la demanda federal que la política ha obligado a las escuelas a desviar recursos educativos vitales y ha provocado un descenso en la asistencia de alumnos.

PUBLICIDAD

“DPS (siglas en inglés de las escuelas) se ven obstaculizadas en el cumplimiento de su misión de proporcionar educación y servicios vitales a los estudiantes, que se abstienen de asistir a las escuelas de DPS por miedo a las acciones policiales para controlar la inmigración que se llevan a cabo en los terrenos de las escuelas de DPS”, afirma la demanda.

La demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostiene que el gobierno de Trump no ha proporcionado “una buena razón” para revocar las normas ni ha considerado o abordado adecuadamente las consecuencias.

El mes pasado, Trump suspendió las normas de larga data que restringían las acciones de control de la inmigración cerca de lugares delicados, incluidas las escuelas. El anuncio se llevó a cabo mientras el nuevo mandatario procura cumplir con sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas.

“Denver está defendiendo a sus niños y familias y protegiendo el derecho de todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, de asistir a escuelas públicas”, declaró en un correo electrónico Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia.

Las Escuelas Públicas de Denver atienden a más de 90.000 estudiantes, de los cuales aproximadamente 4.000 son inmigrantes, según la demanda, que cita cifras del año escolar 2023-2024. Más de la mitad de los alumnos son hispanos o latinos.

PUBLICIDAD

Recientemente, la ciudad de Denver ha visto un aumento en la llegada de migrantes. Desde 2023, aproximadamente 43.000 personas han llegado a la ciudad desde la frontera sur de Estados Unidos, según la demanda.

“Los padres de Denver inscriben a sus hijos en escuelas públicas creyendo que, mientras están en la escuela, sus hijos serán educados y enriquecidos sin temor a que el gobierno aplique las leyes de inmigración en esas instalaciones”, dice la demanda.

El distrito escolar afirma que ha tenido que dedicar mucho tiempo y recursos a agregar políticas que mantengan a los estudiantes seguros y a capacitar a los profesores y al personal sobre cómo responder a personas que dicen estar llevando a cabo acciones en las escuelas para controlar la inmigración.

Las Escuelas Públicas de Denver también quieren que el DHS dé a conocer la directriz públicamente, diciendo que el no poder ver el cambio en la política le ha impedido prepararse para ello, según la demanda.

El gobierno de Trump no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press solicitando sus comentarios.