Aprueban medida para que se renueve de forma automática la cubierta médica para envejecientes

Con el objetivo de garantizar que ninguna persona mayor de 65 años se vea privada de los servicios de salud, la Cámara de Representantes aprobó una medida para hacer obligatorio que se renueven de manera indefinida la cubierta médica todos los planes individuales adscritos al programa de transición voluntaria del gobierno federal.

Los autores del Proyecto de la Cámara 43, Carlos “Johnny” Méndez y Jorge Navarro Suárez, señalaron que los planes médicos para personas mayores de 65 años que no son parte del Patient Protection and Affordable Care Act, tienen permiso del gobierno federal para ser renovados indefinidamente. Sin embargo, el proceso no es automático.

El líder cameral explicó que “la Oficina del Comisionado de Seguros ha emitido diversas cartas normativas para extender esta política de transición promulgada y extendida por el Departamento de Salud federal, no obstante, dicha agencia federal no se ha expresado sobre extensiones adicionales al período de transición, lo cual causa mucha incertidumbre y ansiedad ante un sector de asegurados en Puerto Rico que de otra manera estarían carentes de opciones viables en lo que respeta sus planes médicos. Esta medida viene a llenar una necesidad real y urgente”.

Por su parte, Navarro Suárez, puntualizó lo siguiente: “En esencia, la medida eleva a rango de ley las cartas normativas emitidas por el Comisionado de Seguros, de manera tal que se elimine la burocracia a la que, año tras año, tienen que someterse miles de personas de la tercera edad en todo Puerto Rico”.

En la actualidad, entre 400 mil a 450 mil personas en Puerto Rico tiene acceso actualmente a los Planes Metálicos, bronce, plata, oro, platino, diamante; o también conocidos como ‘Estrellas’.

El proyecto de ley fue avalado con 46 votos a favor.