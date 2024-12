Sin resultados en precintos de San Juan mientras persisten controversias en escrutinio general

El escrutinio general de las elecciones del pasado 5 de noviembre, sigue avanzando, y mientras dictan que los colegios regulares van adelantados, los precintos de San Juan aún permanecen sin resultados.

Según el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, aún no ha ordenado la adjudicación de las actas de estos precintos.

“Todavía está por decidir la presidenta cuándo finalmente va a bajar el resultado de las actas”, dijo.

Ayer el mismo comisionado detalló que “los colegios regulares ya están bastante adelantados, con un progreso entre el 85 % y el 89 % en las actas procesadas”. Además, señaló que esperan culminar antes del próximo fin de semana, aunque algunos aspectos, como las unidades relacionadas con el voto adelantado y por correo, requieren atención adicional debido a la complejidad del proceso.

Aponte señaló discrepancias para el precinto 4 de San Juan, del cual la candidata del PIP Adriana Gutiérrez es una de las aspirantes, donde la incompatibilidad entre sobres blancos y los sobres identificados con ID ha generado una diferencia de 140 votos. Este asunto ha sido resuelto con una determinación de la presidenta de la CEE, quien decidió a favor del Partico Nuevo Progresista (PNP) que “todos los votos deben ser contados”.

“¿Cómo vas a cantar 260 papeletas como si fueran 260 personas, cuando hay 114 identificadas? Primero, deben bajar todos los resultados para evaluar si esto afecta o no el resultado final”, cuestionó sobre la decisión, la cual nombró “lamentable”.

Por su parte, la candidata a la Cámara de Representantes y el comisionado recorrieron Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se revise la determinación. Gutiérrez confesó que se su “reclamo al tribunal es que en una contienda tan cerrada como la del Precinto 4, no deben adjudicarse estos votos de forma automática, como ordenó la presidenta. Se trata de papeletas que llegaron a las urnas sin que se siguiera el proceso y lo que agrava el asunto es que la propia presidenta admite en la resolución impugnada que hubo electores que recibieron el doble de papeletas. Es forzoso concluir que estos electores pudieron haber votado dos veces y esas papeletas se encuentran entre las que la presidenta ordenó contar y adjudicar”.

En respuesta, Padilla defendió su decisión de adjudicar las papeletas retenidas desde octubre, afirmando que estas fueron emitidas por electores que cumplieron con los requisitos establecidos.

“El hecho de que aquí no se concuerden sobres amarillos número 2 con sobres blancos número 1, donde se colocan las papeletas, no es indicio ninguno para no contabilizar este voto. Estamos hablando de los 114 precintos donde se recibieron papeletas y validando lo que dice el reglamento, que hay que identificar estos electores a través del sistema Voter Book,” explicó Padilla.

Rechazó las críticas del PIP, señalando que “tratar distinto un precinto 4 a los demás 111 o 110 precintos es lo que nos parece injusto”.

Presunto movimiento “partidista”

El comisionado pipiolo, la comisionada electoral de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte y la comisionada electoral de Partido Popular Democratico (PPD), Karla Angleró arremetieron contra el nombramiento del director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), Eduardo Nieves como el nuevo director de la unidad de revisión y control de actas.

Conforme a los comisionados, se trata de un movimiento “partidista” en el que la presidenta alterna favoreció al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Sumamente lamentable y preocupante. Esto demuestra que el PNP tiene todo el poder aquí en el escrutinio,” aseguró el comisionado. Este en septiembre publicó que “miles han pasado un calvario para inscribirse y miren dónde está Eduardo Nieves, director a cargo del registro electoral (OSIPE): celebrando en Convención PNP. Por años el PIP lo ha señalado y su proceder demuestra que no ha sido errado. ¡Por eso estamos como estamos!”.

Aponte, además, se movió a las redes sociales para indicar que la situación se trata de un “banquete total”.

“Ahora también es nombrado director de la unidad de revisión y control de actas en el escrutinio. Banquete total”, expresó a través de la red social, X.

Padilla aseguró que el nombramiento de Eduardo Nieves como director de la unidad de revisión y control de actas no fue una decisión partidista.

“Aquí nosotros entendimos que esta dirección tenía que ser cambiada en términos de lo que era el sector. La comisión en pleno, de forma unánime, reconoció que OSIPE tenía un expertise que iba a favorecer la unidad de control de actas. El ingeniero Nieves, que es el director de OSIPE, fue identificado como el recurso ideal para liderar estos trabajos,” explicó Padilla.

Agregó que “quien cuadra las actas no es el director, quien trabaja las mesas no es el director, quien sube los resultados al sistema tampoco es el director. Aquí no le estamos dando control únicamente a un partido en particular como se nos acusa, sino que estamos dándole agilidad a los procesos”.

Por su parte, la comisionada del MVC compartió en la misma red social una línea de publicaciones en las que informó sobre la decisión de la presidente.

Conforme a Aponte, “¿Quién es el Director de Osipe? A buen entendedor, pocas palabras bastan”.

Mientras, Angleró detalló que “en una movida totalmente partidista, la Presidenta Alterna de la CEE saca a la Directora de Control de Actas y nombra al Director de OSIPE a dicho puesto, esto a pesar que la mayoría de los Comisionados han presentado quejas por la intromisión de éste en dicha àrea”.

El comisionado del PIP denunció que Padilla no ha convocado a los comisionados para explicar el nombramiento, a pesar de que se le ha solicitado una reunión. Padilla le dijo a Metro que no será necesaria convocar una reunión sobre el tema.

“No tengo por qué discutir con los comisionados el nombramiento de la figura del director de la unidad de actas, porque esto es una designación que hace esta presidenta. Este tema lo hemos hablado constantemente en reunión de comisión,” aclaró Padilla.

Otra más para el PNP

La comisionada electoral del MVC también denunció en X que, durante la semana previa a las elecciones, el PNP radicó recusaciones masivas contra jóvenes en San Juan con el propósito de obstaculizar su derecho al voto.

Según Aponte, “la presidenta, su mayor cómplice, les dio paso para eliminarlos de las listas y forzarlos a votar en el Colegio de Añadidos a Mano”.

Añadió que aunque el PNP retiró todas las recusaciones después de las elecciones, el daño ya estaba hecho. Criticó a la presidenta de la CEE, señalando que “en su afán de siempre favorecerles, ha golpeado aún más la credibilidad de una institución. Esta elección, 18,390 personas terminaron votando en ese Colegio”.

Aponte concluyó su mensaje reiterando que “el PNP no cree en la democracia.”