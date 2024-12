Trudeau advirtió a Trump que aranceles también perjudicarán a estadounidenses

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense Justin Trudeau le dijo a Donald Trump que los estadounidenses también sufrirían si el presidente electo lleva a cabo un plan para imponer aranceles generalizados a los productos de Canadá, señaló el lunes un ministro canadiense que asistió a su reciente cena.

Trump amenazó con imponer aranceles a productos de Canadá y México si no detienen lo que él llamó la afluencia de drogas y migrantes a través de sus fronteras con Estados Unidos. La semana pasada, publicó en su red social que impondría un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México como una de sus primeras órdenes ejecutivas.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, cuyas responsabilidades incluyen la seguridad fronteriza, asistió a una cena con Trump y Trudeau celebrada en la residencia de Mar-a-Lago del expresidente estadounidense el viernes.

Trudeau solicitó la reunión en un intento de evitar los aranceles convenciendo a Trump de que la frontera norte no es nada parecida a la frontera de Estados Unidos con México.

“El primer ministro, por supuesto, habló sobre la importancia de proteger la economía canadiense y a los trabajadores canadienses de los aranceles, pero también discutimos con nuestros amigos estadounidenses el impacto negativo que esos aranceles podrían tener en su economía, en la asequibilidad en Estados Unidos”, dijo LeBlanc en el Parlamento.

Si Trump cumple su amenaza de imponer aranceles del 25% a todo lo importado desde México y Canadá, los aumentos de precios que podrían seguir chocarán con su promesa de campaña de dar un respiro a las familias estadounidenses de la inflación.

Los economistas señalaron que las empresas tendrían pocas opciones más que trasladar los costos adicionales, elevando dramáticamente los precios de alimentos, ropa, automóviles, alcohol y otros productos.

La Asociación de Distribuidores de Productos, un grupo comercial de Washington, dijo la semana pasada que los aranceles elevarán los precios de frutas y verduras frescas y perjudicarán a los agricultores estadounidenses cuando los países tomen represalias.

Canadá ya está examinando posibles aranceles de represalia sobre ciertos artículos de Estados Unidos si Trump cumple su amenaza.

Después de su cena con Trump, Trudeau regresó a casa sin garantías de que el presidente electo se retractará de su amenaza de imponer aranceles a todos los productos del principal socio comercial de Estados Unidos. Trump señaló que las conversaciones habían sido “productivas”, pero no insinuó que se hubiera producido un retroceso de una promesa que, según Canadá, lo agrupa injustamente con México por la afluencia de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

“La idea de que volvimos con las manos vacías es completamente falsa”, dijo LeBlanc. “Tuvimos una discusión muy productiva con el señor Trump y sus futuros secretarios de gabinete... El compromiso del señor Trump de continuar trabajando con nosotros estaba lejos de ser en vano”.

A la cena con Trump y Trudeau asistieron Howard Lutnick, nominado por Trump para secretario de Comercio; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, elección de Trump para liderar el Departamento del Interior, y Mike Waltz, elección de Trump para ser su asesor de seguridad nacional.

La embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, dijo a The Associated Press el domingo que “el mensaje de que nuestra frontera es inmensamente diferente a la frontera mexicana fue realmente entendido”. Hillman, quien se sentó en una mesa adyacente a Trudeau y Trump, dijo que Canadá no es el problema cuando se trata de drogas y migrantes.

El lunes, la presidenta de México rechazó esos comentarios.

“A México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Añadió que Canadá tiene sus propios problemas con el consumo de fentanilo y que sólo podría desear tener la riqueza cultural que tiene México.

La afluencia de migrantes y las incautaciones de drogas en la frontera de los dos países son sumamente diferentes. Los agentes de aduanas de Estados Unidos incautaron 19 kilogramos (43 libras) de fentanilo en la frontera canadiense durante el último año fiscal, en comparación con 9.570 kilogramos (21.100 libras) en la frontera mexicana.

La mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos, donde causa unas 70.000 muertes por sobredosis anualmente, es fabricado por cárteles de droga mexicanos que utilizan precursores químicos traficados desde Asia.

En cuanto a la inmigración, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó 1,53 millones de encuentros con migrantes en la frontera suroeste con México entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. Esto en comparación con los 23.721 encuentros en la frontera canadiense durante ese periodo.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Cerca del 60% de las importaciones de crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, y el 85% de las importaciones de electricidad también.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos y tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir para la seguridad nacional.