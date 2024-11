Critican a jefes de agencia por solo hablar de sus “logros” en vistas de transición

La presidenta en funciones del Comité de Transición entrante, Verónica Ferraiuoli Hornedo criticó el lunes a los jefes de agencia que hasta el momento han comparecido a las vistas públicas por a su juicio, concentrarse en los logros en vez de informar sobre los asuntos que hay que atender.

“A lo mejor es porque yo soy una neófita en estas cosas, pero yo pensé, que las vistas de transición iban a ser un poco diferentes y especialmente porque venimos de gobernantes hermanos, somos del mismo partido y ha habido unas diferencias en cómo ejecutar las cosas, pero ha sido un proceso muy cordial, hemos trabajado muy bien. Así que no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la información que se nos está trayendo. Yo pensé que lo que nosotros íbamos a escuchar aquí de las diferentes agencias no eran necesariamente los logros, sino qué es lo que tenemos que hacer comenzando enero dos para darle mejores servicios a nuestra gente”, dijo Ferraiuoli Hornedo a la secretaria interina del Trabajo, Naihomy Álamo Rivera.

“También pensé que lo que íbamos a discutir eran las preocupaciones que tenían las agencias, especialmente sobre programas federales que los fondos estaban acabando o cambios a la ley. Tenemos una oportunidad dorada, tenemos mayoría en Cámara y mayoría en Senado y eso es una, como dije, una oportunidad dorada para hacer unos cambios que no se han podido hacer por mucho tiempo por las particularidades de los procesos legislativos”, añadió.

El comentario de Ferraiuoli Hornedo se dio luego de que la secretaria interina del Trabajo expresara ante las preguntas de los integrantes del comité que, entre otros asuntos, hay necesidad de personal para atender los programas para empleo a las madres solteras, pero el asunto no está en la ponencia. Mencionó además la necesidad de evaluar la ley de agencias de empleo y el programa de Seguro Social Choferil.

“Eso yo no lo vi en la ponencia y no creo haberlo visto en otras en otras ponencias tampoco. Y no lo digo como una queja, ni lo digo para menospreciar los logros que la agencia ha tenido. Lo digo porque nosotros tenemos aquí un tiempo bien limitado para hacerles preguntas y yo por lo menos personalmente, no he agarrado el teléfono a llamar a la gente que conozco en las agencias para que me manden los chismes. Yo espero que de los documentos que nosotros recibamos, nosotros podamos tener un buen retrato de lo que tenemos que hacer para salir corriendo. Y yo pensé que eso las agencias me lo iban a decir a mí. Yo no pensé que yo iba a tener que preguntar. Y si no pregunto, no me entero, porque eso es bien importante para el gobierno entrante. Vamos a hacer la solicitud, que sinceramente no pensé que íbamos a tener que hacer, pero vamos a hacer la solicitud de qué se está haciendo específicamente para que las agencias nos informen si hay algún programa que está corriendo con fondos que se van a acabar, porque obviamente eso significa que los recursos, nosotros sabemos que los recursos que han tenido en estos cuatro años no van a ser los que vamos a tener comenzando en enero, pero tenemos que tener un retrato real de con qué programas de verdad nosotros contamos. Así que esa solicitud la vamos a hacer por escrito”, sostuvo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, en representación del comité de transición saliente, expresó la necesidad de plantear los logros.

“Entendemos que es importante que esos trabajos que se han hecho, que han sido efectivos desde la perspectiva de nosotros, queremos que se den continuidad para que se trabajen, por eso lo resaltamos”, mencionó Pérez Méndez.

Como consecuencia, se aprobó una solicitud por parte del comité de transición entrante, para que las ponencias del resto de los jefes de agencia que quedan por participar incluyan los asuntos que hay que trabajar en la próxima administración.