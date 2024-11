Principal acusado en caso de “El Hipopótamo” es sentenciado a 31 años de prisión

El juez Pedro Delgado del Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, sentenció a Geofley Jomar Pérez a 31 años y nueve meses de prisión por el asesinato del joven Jesús Francisco Pérez en hechos ocurridos en el año 2021 en el restaurante El Hipopótamo en Río Piedras.

Pérez también fue encontrado culpable por el secuestro de otras tres personas.

Antes de ser sentenciado, el principal acusado del caso, pidió disculpas a la familia por los acontecimientos.

Por su parte, la madre del adolescente, Jesús Francisco Pérez, Madelyn Pérez, emitió unas expresiones donde manifestó el dolor que ha sentido tras la pérdida de su hijo.

“Soy la mamá de Jesús Franciso. Vengo para decir que me destruiste la vida por completo. La persona que más amé en mi vida, me la mataste. ¿Por qué? Te lo suplico, por qué no llevaste a mi hijo a un hospital. Le arrebataste la vida a un niño. Ya nosotros estamos completamente destruidos. Mi hijo, el 28 cumplía 18 años y lamentablemente no lo tengo para disfrutar su cumpleaños”, fueron sus expresiones en sala, según reportó la periodista Melissa Correa de Las Noticias (TeleOnce).

Su hermana, Jenny Francisco, también se expresó y le indicó al convicto que destruyó a su familia.

“Geoffrey Pérez, mataste con tus actos al abuelo de Jesús Juan Almeida y hoy no está con nosotros. Destruiste nuestra familia. Jamás volveremos a ser igual. Falta uno en la mesa de mi casa… las fechas especiales, las arrebataste… en el día de mañana tu familia va a visitarte y mi papá va a la tumba, a la lápida que tanto dolor nos causa. Jamás te vas a poder imaginar porque no fue una condición normal por la que murió…eres un gran peligro para la sociedad, no mereces la libertad”, expresó la hermana.

Pérez se declaró culpable el pasado mes de abril por tres cargos en su contra.

Por el caso ocurrido en octubre del 2021, un Gran Jurado federal acusó a unas seis personas que han sido sentenciadas durante esta semana. Ayer, dos de los seis implicados fueron sentenciados más de 25 años de cárcel.

José Mercado Santos, fue sentenciado a 24 años se prisión, mientras que Luis Aulet Maldonado fue sentenciado a 26 años.