Crucial el nombramiento del nuevo secretario de Estado

A la expectativa de que la gobernadora electa Jenniffer González Colón designe esta semana los miembros de su comité de transición, Marco Antonio Rigau, analista político y exsenador popular, apuntó que será crucial la designación de un nuevo secretario de Estado. Además, aconsejó que “La mejor política es no hacer política partidista”.

“Ese (el secretario de Estado) es el (nombramiento) más importante porque es quien administra el día a día del gobierno”, indicó Rigau.

“Alguien tiene que encargarse de que el gobierno funcione. En todo gobierno hay una cuestión administrativa de cotidianidad que no tiene que ver nada con ideología política, con la estadidad ni con el Estado Libre Asociado (ELA)”, añadió.

Colocándose, hipotéticamente, como asesor de la nueva gobernadora, Rigau propuso que González Colón se enfoque en un gobierno que funcione para atender las promesas realizadas.

“La mejor política es no hacer política partidista”, fue otra de las recomendaciones de Rigau. Sobre esto, el analista destacó que, aunque González Colón ganó como la candidata de un partido político y ya tiene una agenda política partidista, debía incluir personas que no fuesen del PNP o personas que no votaron por ella en las elecciones del pasado martes.

“Debe tener una agenda puertorriqueña que trascienda el partido político, porque a medida que esa agenda sea exitosa, mejor percepción de ella va a tener el pueblo puertorriqueño”, opinó.

También, resaltó el respeto ideológico durante este cambio de batón, la honestidad dentro de las agencias y la capacidad e inteligencia que deben tener los jefes de agencia.

Sobre los fondos federales y la estadidad

El mensaje principal de la campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue la otorgación de fondos federales y las ayudas económicas. Pero a juicio de Rigau no todas las promesas están atadas a fondos federales.

“Hay cosas que son para el beneficio de la gente, como un mejor sistema de salud y un mejor sistema de seguridad. Eso beneficia a todo el mundo en Puerto Rico, y en esas cosas ella debería tener colaboración de personas que no sean PNP y que no sean estadistas”, mencionó el analista.

“Tú tienes que hacer la separación entre las cosas que son a favor de la estadidad o a favor del PNP y las cosas que no tienen nada que ver con la política partidista o el estatus de Puerto Rico”, añadió.

Inicia la transición

En términos de la Legislatura ya inició una transición interna, según informó el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

Mientras, según lo estipula la Ley del Proceso de la Transición del Gobierno —Ley 197-2002— todas las agencias de gobierno ya sometieron sus informes de ejecución a excepción de compañías privadas como Metropistas, Aerostar, LUMA Energy y Genera PR, que, aunque prestan servicios al gobierno, no son entidades gubernamentales.

Queda pendiente el nombramiento del comité de transición y que se realicen las vistas de transición para discutir los informes que fueron entregados.