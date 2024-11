Pierluisi pasará el fin de semana largo en Nueva York

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se encuentra fuera de la isla por un compromiso personal, según comunicó La Fortaleza a través de una comunicación escrita el viernes en la noche.

En la misma se indica que el primer ejecutivo viajó a la ciudad de Nueva York y estará de regreso el lunes, 11 de noviembre. Mientras tanto, el secretario del Departamento de Estado, Omar J. Marrero, estará fungiendo como gobernador interino.

En los pasados meses, el gobernador, quien deberá entregar el poder el próximo mes de enero, ha salido de viaje en varias ocasiones, especialmente dos viajes a la República Dominicana, uno oficial y otro personal.

Pierluisi, saldrá de la posición en enero, cuando juramente la gobernadora electa, Jenniffer González, candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que resultó vencedora en el proceso electoral del pasado martes.

Pedro Pierluisi: “Lo importante es que vamos a tener un gobierno unido, no compartido”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia celebró el jueves que los electores no escogieron un gobierno compartido.

“Lo importante aquí es que vamos a tener un gobierno unido, no compartido o dividido. Eso es bueno para Puerto Rico. Un gobierno que estoy seguro que lo que va a querer es que crezca, siga creciendo la economía como ha estado creciendo en estos pasados cuatro años. Un gobierno que va a querer acelerar la reconstrucción que se ha estado dando en estos cuatro años y un gobierno que va a querer tener una relación estrecha, efectiva con el gobierno de Estados Unidos. Esos para mí son los temas grandes”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Yo me siento bien complacido con el margen de la victoria de la comisionada Jenniffer González. Es una distancia holgada y eso es lo importante en estas contiendas. También me siento muy complacido de que va a contar con Cámara y Senado, como dije, que estoy seguro que tiene que ver con ese margen que hubo en la victoria. En cuanto a lo que ocurrió en la comisaría residente, me hubiera gustado que el comisionado residente fuera un comisionado estadista como lo es William Villafañe, pero respeto el resultado que favoreció a Pablo José Hernández. Me agrada que ya ha dicho que quiere trabajar de forma colaborativa con la comisionada, bueno por el bien de Puerto Rico sería bueno que pase. Donde único yo estoy seguro, donde sé que no comparten ideologías en la cuestión del estatus. Pero en el tema de desarrollo económico no veo por qué hayan mayores diferencias. Y en los temas de lograr paridad en los programas importantes, como decir el PAN, que se convierta en SNAP, por mencionar uno, Medicaid, Medicare, yo estoy seguro que ahí no van a haber mayores diferencias. Así que, acaba de darse ese resultado electoral. Claro, queda un escrutinio, que todavía pueden haber cambios en algunas de estas contiendas, particularmente cuando la distancia no fue marcada. Pero tan pronto termine ese proceso de escrutinio, vamos a mirar el futuro de forma optimista, de forma positiva, vamos a tratar de unirnos en las causas que nos debemos unir como desarrollo económico, paridad y trato igual en los programas federales, reconstrucción. Estos temas que acabo de mencionar, no deberían haber mayores diferencias. Así que yo siempre tiendo a ser una persona optimista, positiva y así me siento ahora mismo luego de este resultado electoral”, añadió.

Sobre el proceso electoral, recomendó que se busque presupuesto para mejorar la tecnología en la Comisión Estatal de Elecciones.

“Así que una recomendación mía sería que dentro del proceso presupuestario del próximo, para el próximo año fiscal, se incluyan fondos bien sustanciales para cambiar esas máquinas que estamos utilizando, mejorarlas, tener la mejor tecnología disponible, esa es una. La otra es que hay que buscar la manera de que ese proceso de conteo de voto adelantado, que está para quedarse, ese voto adelantado, se está dando por todo el mundo, particularmente en todo Estados Unidos. Y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de agilizar el proceso para que se cuente ese voto y que cuando llegue el día de elección un porcentaje bien alto de ese voto ya esté contado aquí la falla que fue la que estuve viendo es que los partidos no tenían el personal necesario en JAVAA para atender ese voto hasta último momento y a último momento tampoco lo tenían. Entiendo que mi partido, el partido de los novoprogresistas fue el único que tenía siempre personal disponible para hacer ese conteo. Y no fue hasta el final del proceso previo a la elección que una decisión judicial básicamente dijo si no están allí presentes, como quiera el conteo se tiene que dar. Es decir, si los partidos no tienen debida representación, no se puede paralizar el conteo meramente porque no hay el llamado balance electoral. Esa decisión se dio en último momento, en el último día o algo así, que hubiera sido mejor tener esa decisión antes para que todos estuvieran sobre aviso”, dijo el mandatario.

“Pero ya pasó y ahora pues ya el resultado ya se anunció, el preliminar, o sea la certificación preliminar y la semana que viene terminará ese conteo de votos adelantados y luego serán un par de semanas para que culmine el escrutinio”, concluyó.