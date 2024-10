Comediante que catalogó a Puerto Rico como basura asegura que lo sacaron de contexto y que “no tienen sentido del humor”

El comediante Tony Hinchcliffe aseguró que el “chiste” que realizó en un evento de campaña del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, donde llamó basura a Puerto Rico fue sacado de contexto y aseguró que quienes lo critican “no tienen sentido del humor”.

Las expresiones las realizó en la red social X (antes conocida como Twitter) donde criticó al candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Tim Walz y a la congresista puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez por sacar de su tiempo para analizar lo que reiteró es un “chiste” de su parte.

“Esta gente no tiene sentido del humor. Es una locura que un candidato a vicepresidente se tome tiempo de su “apretada agenda” para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico y voy de vacaciones allí. Me burlé de todos... mira todo el programa. Soy comediante, Tim... tal vez sea hora de cambiarte el tampón”, expresó Hinchcliffe.

Jenniffer González y Partido Republicano en Puerto Rico repudian comentarios de comediante en evento de Trump

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y expresidenta del Partido Republicano en Puerto Rico, Jenniffer González Colón repudió los comentarios realizados por el comediante Tony Hinchcliffe en un evento de campaña de Donald Trump.

“Las expresiones del comediante Tony Hinchcliffe son despreciables, desacertadas y asqueantes. Lo que ha dicho no es cómico, de la misma manera que fueron rechazadas por el público asistente, se merece el enérgico repudio de todos! No se le pueden dar espacios a expresiones tan infames y racistas como esas. Las mismas no representan los valores del GOP”, expresó González Colón.

Mientras que el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, Ángel Cintrón, expresó su opinión en descontento con los insultos que realizó el comediante Tony Hinchcliffe hacia Puerto Rico durante un mitin del expresidente y candidato a la reelección por el Partido Republicano, Donald Trump en el Madison Square Garden en Nueva York.

“Las expresiones del comediante @tonyjinchcliffe son desgraciadas, ignorantes y totalmente repudiables. Un pobre intento de comedia que, al igual que fue contundentemente rechazadas por el público asistente a ese evento, merecen el repudio de todos. No hay espacio para comentarios absurdos y racistas como ese”, comentó Cintrón.

“No representan los valores conservadores del republicanismo en ningún lugar de nuestra Nación, que tiene 3 millones de ciudadanos americanos en nuestra Isla y casi 6 millones viviendo en todos los Estados de la Unión. Seamos republicanos o demócratas, somos Ciudadanos Americanos y Boricuas orgullosos de nuestras raíces y aportaciones incalculables a la democracia americana por más de cien años”, concluyó el licenciado Cintrón, presidente del Partido Republicano en Puerto Rico”, añadió el presidente del comité.

Estas declaraciones se produjeron, tras el comentario realizado por el comediante y que lee en inglés:

“There’s a lot going on. I don’t know if you know this but there’s literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. I think it’s called Puerto Rico”.

La reacción del público tras los comentarios del comediante fue mixta, por lo que el comediante continuó diciendo: “Ok, llegaremos ahí, miren normalmente no sigo el himno nacional”.

El Madison Square Garden estaba atestado, con casi 20 mil seguidores de Trump. Allí, el comediante también hizo chistes de insulto sobre los latinos. “A estos latinos les encanta hacer bebés, no hay forma de sacarlos, se corren adentro, tal como lo hacen en nuestro país:, dijo en otro momento.

Pedro Pierluisi también repudia las expresiones

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, también se expresó sobre los comentarios realizados por el comediante y manifestó que los mismos son parte del racismo que aún se vive en los Estados Unidos. Al mismo tiempo aprovechó para pedir un voto por los candidatos del Partido Demócrata.

“Basura es lo que salió de la boca de Tony Hinchcliffe, y todos los que lo aplaudieron deberían sentirse avergonzados por faltarle el respeto a Puerto Rico. Comentarios como esos dejan al descubierto los prejuicios y el racismo que lamentablemente aún existen en nuestra Nación, y nos recuerdan la importancia de escoger líderes que rechacen y luchen contra ese tipo de intolerancia. La nación Americana es mejor que esto y su gente merece más. Los puertorriqueños y el resto de los ciudadanos americanos merecemos líderes que nos traten con respeto. Demostremos nuestra fuerza, tanto en esta elección como todos los días. #HarrisWalz2024″, expresó Pierluisi.

Reacciona Pablo José Hernández

El candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, exigió a su rival en la contienda William Villafañe y al liderato del Partido Republicano que se expresen en contra de estos comentarios.

“Emplazo al candidato a comisionado residente a Washington del PNP y al liderato del Partido Republicano en Puerto Rico a que denuncien al liderato de Donald Trump y le retiren su apoyo. De no hacerlo, se convertirán en cómplices. Ahora más que nunca necesitamos un comisionado residente que no titubee en decirles que este pueblo se respeta. Now more than ever, I’m committed to representing Puerto Rico in Washington and asserting respect for our island and our people”, expresó.