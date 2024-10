Cesar Vázquez cuestiona video de parto publicado por Jennifer González

El candidato al senado por el Distrito de Bayamón, César Vázquez, del Proyecto Dignidad (PD), reiteró su cuestionamiento hacia el embarazo de la La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón.

“Usted no estuvo allí. No sabe de lo que habla. Repite lo que otro dijo que usted no puede corroborar. Evidencia no admisible. Me reitero. Ella trajo el tema. Yo no cuestioné su embarazo. Me bastó la carta de su médico para darle credibilidad”, escribió Vázquez en la red social de X, en contestación a las críticas que le hizo otro usuario sobre las dudas públicas que ha realizado el mismo acerca del embarazo de González Colón.

PUBLICIDAD

Usted no estuvo allí. No sabe de lo que habla. Repite lo que otro dijo que usted no puede corroborar. Evidencia no https://t.co/tncbnB0q6u reitero. Ella trajo el tema. Yo no cuestioné su embarazo. Me bastó la carta de su médico para darle credibilidad. https://t.co/stGFh3J9cg — Dr. César Vázquez Muñiz (@drcesarvazquez) October 12, 2024

Por su parte, la candidata por el PNP publicó durante el día de ayer, viernes, en sus redes sociales, un video donde se puede ver el momento en que se convirtió en madre de gemelos el pasado 16 de febrero, con la intención de contrarrestar el ataque que alega le realizó personalmente Vázquez.

En el video se puede ver el proceso de la cirugía de cesárea, para dar a luz a los gemelos, hijos de la también comisionada residente. González Colón compartió el video, junto a un escrito donde señala que jamás pensó tener que llegar a publicar un recuerdo personal tras un ataque en su carrera profesional como política

“Aunque a través de los años he compartido algunas experiencias de mi vida ya fuera con la intención de compartir alguna alegría o algo que creyera que podía tener algún valor de lección o estímulo para otras personas, siempre he tratado de reservar aspectos personales muy íntimos al resguardo de los afanes de mi vida pública que mi labor política trae. Sin embargo, en días recientes, un candidato político en presencia de otras personas que han sido testigos de este acto de desfachatez de volver a cuestionar la legitimidad de mi proceso de gestación y con ello mi maternidad. Tal vez lo ha hecho con intención de herirme o solo por buscar alguna ventajería política o simplemente su visión sobre el rol de la mujer, minimizando y pisoteando nuestras capacidades de poder ser madres a la misma vez que desarrollamos carreras plenas”, expresó González Colón.

Esta semana, la candidata a la gobernación denunció que mientras se encontraba detrás de cámaras, en el debate de candidatos a la comisaría residente de Wapa TV, el Dr. César Vázquez le cuestionó personalmente sobre su proceso de embarazo.

“[...] Cuestionarle la maternidad a una mujer rebasa lo que he vivido y lo que podía imaginar. Esto representa el golpe más bajo y doloroso que persona alguna pueda enfrentar”, aseguró González Colón.