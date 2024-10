Emiten advertencias y avisos de calor para este jueves

[OCT 10] High rip current risk continues for beaches of PR, from the northwest all the way to the northeast, as well as Culebra and the USVI.



El riesgo alto de corrientes marinas continúa en las playas del noroeste hasta el noreste, así como en Culebra y las USVI.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/0YuC8n9Rbc