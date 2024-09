Jenniffer González le pide el voto a los populares en las elecciones generales de noviembre

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, le solicitó este domingo a los populares que voten por ella en las elecciones generales del 5 de noviembre.

Fue durante la asamblea general de la colectividad “De aquí pal’ Choliseo”, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, que la aspirante a La Fortaleza resaltó que el Partido Popular Democrático (PPD) llevó al país a la quiebra cuando gobernó.

“Si hay algo que ha demostrado el PNP, es que cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa. Cuando ellos (el PPD) tuvieron la oportunidad, nos llevaron a la quiebra. Ahora, nos toca a nosotros salir de esa quiebra y salir de la Junta de Control Fiscal [...] Aquellos que nos metieron a la chatarra ahora pretenden ser opción”, comentó al inicio del evento González Colón.

Posteriormente continúo: “Yo hago un llamado aquí, en una asamblea del PNP, para decirle que en esta elección el único partido político que va a defender la ciudadanía americana, la relación con los Estados Unidos y la unión permanente es el Partido Nuevo Progresista. Esto lo que significa es que yo le hago un llamado a todos los buenos populares pro-americanos, yo le hago un llamado a todos lo que creen en la relación con Estados Unidos, pero no tienen un partido, a que no la pongan en juego en esta elección. En este partido abrimos las puertas porque aquí cabemos todos los que queremos nuestra relación con los Estados Unidos”.

Durante la actividad, la mujer de 48 años presentó sus propuestas más llamativas: cancelar el contrato de LUMA Energy, justicia a los pensionados, retiro digno a la Uniformada, fondos accesibles para la tarjeta de salud, escuelas bilingües, servicios esenciales para personas con necesidades especiales, cuidos para beneficio de los niños y sus padres/tutores legales, entre otros.

“Si ustedes me dan la fuerza en noviembre, yo me encargo de resolver el problema de la luz. Y si me dan la fuerza en noviembre, para que le quede claro a todo el mundo, incluidos aquellos que quieren poner palabras en mi boca, le digo que LUMA se va”, destacó la aún comisionada residente en Washington D.C., resaltando su propuesta del “Zar” que fiscalizará la empresa encarga del sistema de transmisión y distribución.

Sobre el tema del cuido para los niños, aseveró que “ahora que Dios el privilegio de ser madre... ahora se lo difícil que es para muchas madres en Puerto Rico conseguir un cuido para sus hijos. Para mi, como mujer, va a ser prioridad que atendamos la situación de nuestras madres con sus niños para que tengan opciones”.

Asimismo, arremetió contra el candidato a la gobernación por la Alianza PIP-MVC, Juan Dalmau Ramírez, puntualizando que “respeta a los independentistas”, pero no a “los oportunistas como él que esconden en las cosas en las que creen para engañar a nuestro Pueblo”. Aseguró que los ciudadanos de la Isla son “inteligentes” y “atesoran su ciudadanía americana”.

“¿Los amigos del candidato del PIP quiénes son? Los dictadores asesinos de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres”, sostuvo.

La expresidenta de la Cámara de Representantes llegó vestida de Wonder Woman al evento, aunque se quitó el disfraz antes de subir a la tarima.

“Progresista, ante ustedes la líder del futuro. La esperanza de Puerto Rico. La mujer del progreso, de fuerza, la líder. La próxima gobernadora de Puerto Rico. Llegó la presidenta del PNP... la que quiere Puerto Rico, llegó Jenniffer González Colón”, dijeron en la presentación de la aún comisionada residente en Washington D.C.

Desde el pasado viernes hasta hoy, se llevó a cabo la convención del partido bajo el lema “Para que gane Puerto Rico”. Realizaron talleres, conferencias, reuniones, actividades recreativas y de entretenimiento, entre otros, en el hotel Caribe Hilton de San Juan.

La plataforma de Gobierno del PNP está disponible a través de la página web.