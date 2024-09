Justicia asegura investigación sobre excarcelcación de Hermes Ávila está en su etapa final

El Departamento de Justicia de Puerto Rico aseguró que la investigación sobre la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez, se encuentra en su etapa final.

“En este momento, solo puedo confirmar que el proceso está por concluir. Una vez tenga la oportunidad de evaluar el informe de nuestra División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, comunicaré el resultado públicamente con la transparencia que me caracteriza como secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico”, confirmó el secretario, Domingo Emanuelli.

Según se indicó mediante declaraciones escritas, fiscales de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor han estado entrevistando a todas las personas que pueden brindar información o evidencia que contribuya al descubrimiento de la verdad sobre el caso del feminicida. Esto incluye a las personas entrevistadas durante las vistas públicas en el Senado, así como muchas otras.

El secretario reiteró que la investigación del Departamento de Justicia “es de naturaleza criminal, dirigida a determinar si hubo o no comisión de delito, distinta a la investigación administrativa que realizó el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y a la que lleva a cabo la Asamblea Legislativa”.

A través de una comunicación escrita dirigida al Senado, el secretario reconoció la labor investigativa que han efectuado las Comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico y Desarrollo Económico de dicho cuerpo legislativo. Asimismo, les exhortó a que “dicha encomienda culmine con un reflejo cabal del estudio efectuado y recomendaciones que beneficien a todos los sectores del país”.

Además, les notificó a ambas comisiones que “conforme la discreción que ostenta el secretario de Justicia de brindar asesoramiento a la Asamblea Legislativa según lo estime pertinente, le informo que no estaremos compareciendo a la vista. Si bien el proceso investigativo de la Rama Ejecutiva —el cual está encomendado al Departamento de Justicia— no ha concluido, ello no constituye un impedimento para que prosiga la investigación del Poder Legislativo, que es un proceso separado y de naturaleza distinta. Los asuntos atendidos por el Departamento de Justicia en torno a los hechos relacionados con la excarcelación del señor Hermes Ávila Vázquez serán informados al pueblo de Puerto Rico oportunamente”, lee la misiva emitida hoy por el secretario en respuesta a una citación oficial que recibió esta semana por parte de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado.