Solicitan extensión del periodo de inscripción ante la CEE

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, presentó el lunes una solicitud urgente ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en las que denuncia diversas irregularidades que se enfrentan de cara a las elecciones generales, así como la petición para extender el periodo de inscripción electoral.

“Nuestra solicitud es clara: toda persona con una transacción en proceso o rechazada debe recibir un plazo adicional para completar su trámite y así poder ejercer su derecho al voto. Esto es un imperativo. De lo contrario, estaríamos frente a una clara violación al acceso al voto de la ciudadanía, un atropello inaceptable que no podemos permitir”, expuso en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Además, resaltó que “la CEE no está atada de manos para modificar el término del 21 de septiembre para el cierre del Registro Electoral. De hecho, en 2021, los Comisionados Electorales de todos los partidos acordaron unánimemente que el cierre del Registro sería el 4 de octubre de 2024, en conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral. Sin embargo, en 2023, y de manera injustificada, el entonces presidente de la CEE, bajo recomendación de la OSIPE, adelantó la fecha al 21 de septiembre de 2024, afectando directamente a los electores que han sido impactados por las ineficiencias del sistema”.

Aponte Dones señaló que en 2021 los comisionados electorales acordaron que el cierre del Registro Electoral sería el 4 de octubre de 2024, pero en 2023, la CEE adelantó esta fecha al 21 de septiembre.

El MVC exhortó a la CEE a extender el plazo y tomar acciones para corregir las deficiencias que afectan el proceso electoral, garantizando así un proceso justo y accesible para todos los electores. Esta petición se une a otra realizada por el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, con la misma intención.

Finalmente, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, se unió al reclamo y exigió a la Comisión Estatal de Elecciones extender la fecha de cierre de inscripción hasta el 30 de septiembre y abrir más centros de inscripción en todo Puerto Rico.

“El derecho al voto es un pilar fundamental de nuestra democracia, y no podemos permitir que se limite a nuestra juventud y a nuestros mayores por fallas operativas o falta de capacidad en los centros de inscripción. La estrategia del PNP de bloquear indirectamente el acceso a los jóvenes para que no se inscriban no puede ser permitida. Decir que lo dejaron para último minuto es la excusa más cómoda para justificar lo injustificable”, expresó el alcalde.

PUBLICIDAD

García Padilla destacó el creciente interés de la población joven en participar en las elecciones generales de noviembre y condenó cualquier intento de poner trabas a este proceso. “Ante el gran interés y el colapso en los centros de inscripción, es hora de hacer lo correcto y extender el plazo, brindando las facilidades necesarias para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto”, dijo García Padilla.

Además, el alcalde hizo un llamado a sus compañeros alcaldes a unirse: “Invito a todos los alcaldes de Puerto Rico a que se sumen a este reclamo. La democracia hay que defenderla, y no podemos permitir que se cierren las puertas a quienes desean formar parte de este proceso. Los ciudadanos mayores y los jóvenes tienen derecho a participar, y debemos ser facilitadores, no obstáculos”, expresó. “No podemos aceptar excusas ni justificaciones. Es nuestra obligación asegurarnos de que todos puedan registrarse y votar”, concluyó García Padilla.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, afirmó en el día de hoy que estarán evaluando la petición.