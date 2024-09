Derrumbe de presa provoca graves inundaciones y evacuaciones en noreste de Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Una presa se derrumbó el martes en el noreste de Nigeria, lo que provocó graves inundaciones que dieron lugar a evacuaciones y arrastraron reptiles mortales de un zoológico a las comunidades de la zona, dijeron funcionarios locales y un directivo del zoológico.

El colapso de la presa de Alau en el estado de Borno provocó algunas de las peores inundaciones del estado desde que se derrumbó la misma presa hace 30 años, y obligó a muchos residentes a huir de sus hogares. Según el gobierno estatal, la presa estaba a plena capacidad debido a las lluvias inusualmente intensas.

PUBLICIDAD

Alrededor del 15% de Maiduguri, la capital del estado de Borno, estaba bajo agua, dijo a The Associated Press Nahum Daso, portavoz de la policía del estado. Aún no se ha publicado el número de muertos por las inundaciones.

En el Parque del Museo Estatal de Borno, la inundación mató a alrededor del 80% de los animales, mientras que un número no especificado de reptiles escapó, dijo el director general del zoológico, Ali Abatcha Don Best.

“Algunos animales mortales han sido arrastrados hacia nuestras comunidades, animales como cocodrilos y serpientes”, dijo el director del zoológico.

Las autoridades locales emitieron una alerta de inundación y una orden de evacuación inmediata para los residentes cercanos a las orillas del río, dijo Usman Tar, comisionado de información y seguridad interna de Borno. Todas las escuelas del estado cerrarán durante las próximas dos semanas, añadió.

El colapso de la presa está agravando la crisis humanitaria en Borno durante la última década debido a las actividades de los insurgentes de Boko Haram. La insurgencia, que se ha extendido a través de las fronteras alrededor del lago Chad, ha matado a más de 35.000 personas y ha desplazado a 2.6 millones más en la región nororiental del país.

PUBLICIDAD

Boko Haram, con una rama aliada del grupo Estado Islámico, quiere instalar un Estado islámico en Nigeria, el gigante petrolero de África occidental de 170 millones de habitantes divididos casi por igual entre un sur mayoritariamente cristiano y un norte predominantemente musulmán.

A principios de este año, al menos 18 personas murieron a manos de atacantes suicidas en un ataque coordinado contra una boda, un funeral y un hospital en Borno.