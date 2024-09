Preocupados comerciantes de Boquerón ante inestabilidad energética

Los comerciantes del Poblado de Boquerón en Cabo Rojo expresaron este domingo su creciente preocupación por el deteriorado estado del sistema eléctrico del archipiélago, especialmente en medio de la temporada alta de huracanes.

El empresario Ángel Rodríguez indicó que durante los pasados días han enfrentado una serie de apagones, algunos de corta situación, que son provocados por lloviznas o alguna ventolera. Según Rodríguez, a esto se suma los llamados “relevos de carga”, que también han propiciado problemas con el sistema eléctrico.

“Ya en Boquerón hemos convertido a las plantas eléctricas en parte de nuestra vida diaria. De una necesidad en tiempos de huracanes, ahora es una pieza importante del quehacer de todos los puertorriqueños. Actualmente, mi preocupación es si contamos o no con un sistema eléctrico robusto para enfrentar un fenómeno atmosférico mayor que la tormenta tropical Ernesto”, destacó el también propietario del parador Boquemar.

Rodriguez señaló, además, que los comerciantes del poblado aprendieron del evento pasado que siempre deben tener las plantas eléctricas al día, al igual que los planes de emergencia, para no afectar sus ventas.

A las 11:00 a.m., LUMA Energy, la empresa responsable de la transmisión y distribución de energía en la Isla, informó en su página web que 2,292 abonados estaban sin electricidad. Las regiones más afectadas incluyen San Juan y Mayagüez, con 793 y 558 clientes sin servicio, respectivamente.

Por otro lado, Genera PR reportó que la generación total del sistema es de 2,172 megavatios (MW), mientras que la capacidad disponible alcanza los 3,060 MW. La reserva en rotación se sitúa en 354 MW, y la reserva operacional es de 895 MW.

Múltiples sectores comenzarán la semana sin luz por trabajos de LUMA

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica en la isla, LUMA Energy, estará realizando trabajos de mantenimiento el lunes que afectarán a diversos sectores.

Según la sección “mejoras planificadas” en el portal de la entidad, los trabajos se llevarán a cabo en San Juan, Guaynabo y Caguas el lunes, 9 de septiembre. En Caguas, será donde más sectores se verán afectados con la posibilidad de quedarse sin el servicio eléctrico por varias horas.

A continuación, los sectores afectados:

San Juan: Removido de vegetación peligrosa. Horario: 7:00am-5:00pm

Sectores afectados: Urbanización Alturas de Caldas y Condominio Alturas de Caldas

Guaynabo: Removido de vegetación peligrosa: Horario: 7:00am-7:00pm

Sectores afectados: Urbanización Muñoz Rivera, calle Paréntesis

Caguas: Restauración y modernización de subestaciones. Horario: 1:00am-6:00am.

Sectores afectados: Come. Consolidated Mall, Cond. Brisas De San Alfonso, Cond. Los Flamboyanes 3, Cond. Paseo El Verde, Res. Residencial Brisas Del Turabo, Sect. La Industria, Sect. Santo Domingo, Urb. El Verde, Urb. El Verde Sur, Urb. Estancias El Verde, Urb. Extensión El Verde, Urb. Mariolga, Urb. San Marcos, Urb. Bonneville Heights 1ra Sección, Urb. Bonneville Terrace, Urb. Brooklyn, Urb. Extensión La Granja, Urb. La Granja, Urb. San Alfonso, Urb. Shufford Court, Urb. Turabo Gardens 2da Sección, Urb. Villa Turabo, Bda. Morales, Come. Centro Comercial Turabo Gardens, Cond. Balcones De Las Catalinas, Cond. Bonneville Apartments, Cond. Bonneville Terrace Apartments, Cond. Bunker Park Apartments, Edu. Escuela Paula Mójica, Res. Residencial Turabo Heights, Sect. Bunker, Urb. Bonneville Gardens, Come. Gatsby Plaza, Cond. Myrlena Aparments, Res. Residencial Brisas Del Turabo, Res. Residencial Raul Castellón, Sect. Casco Urbano, Sect. Santo Domingo, Urb. Batista, Urb. Machín, Urb. Myrlena, Urb. Notre Dame, Urb. Savarona, Urb. Villa Flores Come. Consolidated Mall, Dot. Reserva Federal, Come. Centro Comercial Villa Del Carmen, Come. Plaza Del Carmen Mall, Cond. Estancias Del Rey, Dot. Río Turabo, Res. Residencial Jardines De San Carlos, Urb. Villa Del Rey 1ra Sección, Urb. Villa Del Rey 2da Sección, Come. Centro Comercial Villa Del Carmen, Comu. Naranjito, Cond. Villa Nueva, Dot. Río Turabo, Edu. Escuela Cipriano Manrique, Parc. Nuevas, Parc. Viejas, Res. Residencial José Gautier Benítez, Res. Residencial Villa Del Rey, Sect. Acueductos, Sect. Alturas De Borinquen, Sect. Alturas De Caguas, Sect. Atravesada, Sect. Buenos Aires, Sect. El Lomo, Sect. El Picacho, Sect. Hato Arriba, Sect. La Pradera, Sect. Las Abejas, Sect. Las Piñas, Sect. Los Ortíz, Sect. Los Panes, Sect. Macanea, Sect. Salomé, Sect. Turabo Abajo, Sect. Villa Coquí, Sect. Yensen De Borinquen, Urb. Borinquen Valley, Urb. Borinquen Valley 2, Urb. Bosques De La Sierra, Urb. Hacienda Lilimar, Urb. Terrazas De Borinquen, Urb. Villa Cáliz 1, Urb. Villa Carmen, Urb. Villa Del Rey 1ra Sección, Urb. Villa Del Rey 2da Sección, Urb. Villa Del Rey 3era Sección, Urb. Villa Esperanza, Urb. Villa Nueva, Urb. Villa Saurí, Urb. Villa Saurí 2, Urb. Villa Saurí 3, Urb. Villa S, Cond. Los Flamboyanes, Cond. Los Flamboyanes 2, Dot. Río Turabo, Res. Residencial José Gautier Benítez, Urb. Mariolga, Urb. Villa Carmen, Urb. Villas De Río Verde Cmps. Hospital Juan Bautista, Come. Plaza Del Carmen Mall, Comu. Lajitas, Cond. Estancias Del Rey, Cond. Vistas Del Valle, Dot. Río Turabo, Edu. Escuela Cipriano Manrique, Edu. Escuela Mercedes Palma, Res. Residencial Vistas Del Turabo, Sect. Anón Ruta 1, Sect. Anón Ruta 2, Sect. Buenos Aires, Sect. Cipreses, Sect. El Lomo, Sect. Felipito Flores, Sect. Hato Abajo, Sect. Hato Arriba, Sect. La Plaza, Sect. Los Ángeles, Sect. Los Báez, Sect. Los Rosales, Sect. Maracal, Sect. Morena, Sect. Río Abajo, Sect. Turabo Abajo, Urb. Altos De La Fuente, Urb. Alturas De Caguas, Urb. Borinquen Valley, Urb. Borinquen Valley 2, Urb. Bosque Verde, Urb. Caguas Real, Urb. Mansiones Del Paraíso, Urb. Terrazas De Borinquen, Urb. Villa Cáliz 1, Urb. Villa Carmen, Urb. Villa Del Rey 1ra Sección, Urb. Villa Del Rey 2da Sección, Urb. Villa Nueva, Urb. Villa Turabo, Sect. La Loma Del Viento, Cmpd. Estadio Yldefonso Solá Morales, Cmpd. Parque Juan Corujo Collazo, Com. Burger King, Come. Community Shopping Center, Come. Plaza San Alfonso, Com. Mueblería Savarona, Com. Mueblerías Berrios, Cond. Brisas De San Alfonso, Cond. Égida El Buen Samaritano, Cond. Paseo Las Catalinas, Dot. Reserva Federal, Edu. Colegio De Cinematografía Artes Y Televisión, Edu. Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera, Edu. Escuela Intermedia Luis Ramos González, Edu. Escuela José De Diego, Edu. Escuela Superior José Gautier Benítez, Edu. Instituto Automeca, Fgm. Centro De Ciencia Y Tecnología Del Caribe, Fgm. Cuartel De La Policía Municipal De Caguas, Igl. Primera Iglesia Bautista, Sect. Casco Urbano, Sect. Santo Domingo, Urb. Brisas Del Parque, Urb. Brooklyn, Urb. El Verde Sur, Urb. Machín, Urb. Savarona, Come. Consolidated Mall Cmpr. Preciosa, Cond. Paseo Gales, Parc. Navarro, Sect. Cielito, Sect. Santa Bárbara, Urb. Alta Paz En Preciosa, Urb. Chalets De Santa Bárbara, Urb. College Heights, Urb. El Paraíso Santa Bárbara, Urb. Estancias De Santa Bárbara, Urb. Mansiones De Santa Bárbara, Urb. Monte Alto, Urb. Monte Brisas, Urb. Monte Subasio, Urb. Paseos De Santa Bárbara, Urb. Preciosa, Urb. Reina De Los Ángeles, Urb. Santa Bárbara, Urb. Valle De Santa Bárbara, Cmpg. Polígono De Tiro De La Policía De Puerto Rico, Cmpr. Vistas Del Este, Cond. Las Vistas De Gurabo, Cond. Maga Tree Village Apartments, Cond. Modena 1, Cond. Modena 2, Cond. Modena 3, Cond. Paseo Gran Vista, Cond. Ventanas De Gurabo, Edu. Escuela Segunda Unidad Vidal Serrano, Ind. Zona Industrial O’reilly, Sect. Cielito, Sect. La Pachanga, Sect. Los Pinos, Urb. Campiñas De Navarro, Urb. College Hills, Urb. Estancias De Gran Vista, Urb. Estancias Siervas De María, Urb. Gran Vista 1, Urb. Gran Vista 2, Urb. Horizontes, Urb. Mansiones De Navarro, Urb. Monte Brisas, Urb. Praderas De Navarro, Urb. Senderos De Gurabo, Urb. Valle Borinquen, Urb. Veredas De Gurabo, Urb. Sabanera Del Río, Urb. Veredas De Gurabo, Urb. Camino Del Sol, Urb. Camino Las Flores, Urb. Camino Las Vistas, Urb. Carfeli, Urb. Mansiones De Monte Sereno, Urb. Ramos Antonini, Urb. Savannah Real, Urb. Savannah Real 2, Comu. Lajitas, Comu. Naranjito, Sect. Buenos Aires, Sect. El Cinco, Sect. Los Claudio, Sect. Tomás De Castro 2, Urb. José Mercado, Urb. Paseo Del Río, Urb. Santa Rosa, Urb. Villas De Castro, Urb. Praderas De Navarro, Cmpr. Los Caminos, Edu. Escuela Quemados, Parc. De Quemados, Sect. Brisas Del Monte, Sect. Díaz, Sect. Galarza, Sect. Loma De Federico, Sect. Los Adorno, Sect. Los Carrasco, Sect. Los Oquendo, Sect. Los Tamarindos, Sect. Los Vázquez, Sect. Melillas, Sect. Muñoz, Sect. Vicente Pedraza, Cmpd. Parque Julio E Monagas, Cmpe. Columbia College, Cmps. Hima San Pablo Caguas, Come. Notre Dame Plaza, Come. Plaza Angora, Cond. Borinquen Apartments, Cond. Notre Dame, Cond. Portales Reales, Cond. River Park, Edu. Colegio Católico Elemental Notre Dame, Edu. Colegio Católico Notre Dame Elemental, Edu. Escuela Miguel F. Chiques, Edu. Escuela República De Costa Rica, Fge. Estación De Bomberos De Caguas, Res. Residencial Raul Castellón, Sect. Casco Urbano, Sect. Paseo Gautier Benítez, Urb. Batista, Urb. Borinquen , Urb. Hacienda Borinquen, Urb. José M. Delgado, Urb. José Mercado, Urb. La Hacienda, Urb. La Meseta, Urb. Mariolga, Urb. Montefiori, Urb. Notre Dame, Urb. Plá, Urb. Villa Borinquen, Com. Oscar Super Cash & Carry Cond. Jardines Del Condado Moderno, Edu. Escuela Libre De Música, Ind. Antigua Planta De Tratamiento, Ind. Parque Industrial Caguax, Res. Residencial Juan Jiménez García, Urb. Caguas Norte, Urb. Condado Moderno, Urb. Condado Viejo, Urb. José M. Delgado, Urb. Plá, Urb. Quiñones, Urb. Villa Criolla, Urb. Villa María, Urb. Extensión Caguax, Edu. Escuela Abelardo Díaz Morales, Ind. Sector Industrial Plácido González, Urb. Santa Elvira, Edu. Escuela Vidal Serrano, Edu. Universidad Del Turabo Recinto De Caguas, Sect. Mano Manca, Cem. Cementerio Monte Calvario, Edu. Escuela Abelardo Díaz Morales, Ind. Sector Industrial Plácido González, Urb. Caguax, Urb. Caribe Gardens, Urb. Extensión Caguax, Urb. Santa Cecilia, Urb. Santa Elvira, Urb. Villa Guadalupe, Urb. Villa Las Mercedes, Urb. Villa María, Urb. Villa Victoria Edu. Escuela Rafael Quiñones Vidal, Ind. Parque Industrial Bairoa, Ind. Parque Industrial Villa Blanca, Urb. Residencial Bairoa, Cem. Cementerio Borinquen Memorial Park 1, Sect. El Edén, Urb. Altomonte, Urb. Arbolada, Urb. Bairoa Park, Urb. Bairoa Park 2, Urb. El Retiro, Urb. Estancias Del Turabo, Urb. Estancias De Santa Teresita, Urb. Mirador De Bairoa, Urb. Parque Central, Come. Bairoa Shopping Center, Cond. Villa Blanca Aparments, Ind. Parque Industrial Bairoa, Sect. La 25, Urb. Residencial Bairoa, Urb. Santa Juana 2, Urb. Santa Juana 3, Urb. Santa Juana 4, Urb. Villa Blanca Cem. Cementerio Borinquen Memorial Park 1, Sect. El Coquí, Sect. Guasabara, Sect. La Barra, Sect. La Guasábara, Sect. La Liga, Sect. La Mesa, Sect. La Ponderosa, Sect. Los Curas, Sect. Los Muchos, Sect. Reparto Solano, Sect. Sur De Las Américas, Urb. Lakeview Estates, Urb. Quintas De Las Américas, Urb. Quintas De San Luis 2, Ind. Área Industrial Río Cañas, Sect. Barrio San Antonio, Sect. Buena Vista, Sect. Cuatro Calles, Sect. Las Carmelitas, Sect. Las Cuchillas, Sect. Los Báez, Sect. Los Pinos, Sect. Reparto José A Díaz, Sect. Sur De Las Américas, Ind. Área Industrial Río Cañas, Sect. Las Carmelitas, Sect. Sur De Las Américas, Edu. Escuela Alfonso López O’neill, Sect. Pajillas, Urb. Estancias Del Río, Ind. Área Industrial Río Cañas, Sect. Bayamónesa, Sect. La Changa, Sect. Ocasio, Sect. Quebrada Arena, Sect. Villa Burgos, Urb. Campo Real, Urb. Los Ángeles, Sect. Caminito Alto Villa Linda, Sect. Camino Andres, Sect. Camino Los Rámos, Sect. Los Colones, Sect. Los García, Sect. Monte Verde, Sect. Morcelo, Urb. Reparto Quintas De Caminito Come. Plaza Degetau Shopping Center, Cond. Parque De Bonneville, Cond. Parque San Antonio, Cond. River Glance, Cond. Vista Real 2, Edu. Escuela Andrés González, Parc. Cañaboncito, Res. Residencial Bonneville Heights, Sect. Bachiche León, Sect. Cantera, Sect. Flamboyanes, Sect. Hormigas, Sect. La Rampla, Sect. Los Báez, Sect. Los García, Sect. Los Orellana, Sect. Lozada, Sect. Pozo Dulce, Urb. Bonneville Heights 1ra Sección, Urb. Bonneville Heights 2da Sección, Urb. Bonneville Manor, Urb. Bonneville Townhouse, Urb. Bonneville Valley, Urb. Reparto San José, Urb. Turabo Gardens 1ra Sección, Urb. Turabo Gardens 2da Sección, Urb. Turabo Gardens 3ra Sección, Urb. Turabo Gardens 4ta Sección, Urb. Villa Cáliz 2, Urb. Villa Hermosa, Urb. Alturas De Villa Del Rey, Urb. Palmas Del Turabo, Urb. Turabo Gardens 5ta Sección, Cmps. Hospital Juan Bautista, Dot. Río Turabo, Urb. Alturas De Villa Del Rey, Urb. Turabo Gardens 1ra Sección, Urb. Turabo Gardens 5ta Sección, Urb. Villa Del Rey 3era Sección, Urb. Villa Del Rey 4ta Sección, Urb. Villa Del Rey 5ta Sección, Urb. Villa Nueva, Res. Residencial Vistas Del Turabo, Sect. Brisas Del Monte, Sect. Cañaboncito Arriba, Sect. La Esmeralda, Sect. Los Meléndez, Sect. Los Orellana, Sect. Los Quintana, Sect. Salomé Ortíz, Sect. Turabo Arriba, Urb. Alturas De Villa Del Rey Urb. Parque Las Mercedes, Cond. Las Vistas De Gurabo, Edu. Escuela Segunda Unidad Vidal Serrano, Parc. Navarro, Sect. Cielito, Sect. Flores, Sect. La Pachanga, Sect. Los Bezares, Sect. Los Flamboyanes, Sect. Los Pinos, Urb. Colinas De Navarro, Urb. Estancias Siervas De María, Sect. Bruceles, Sect. Los Bezares, Sect. Los Gómez, Sect. El Cinco, Sect. La Loma, Sect. Los Claudio, Sect. Los Muleros, Sect. Tomás De Castro 2, Edu. Escuela El Parque, Parc. Hato, Sect. La Samaritana, Sect. Los Buxo, Sect. Los Montañez, Sect. Los Sánchez, Sect. Zavala, Urb. El Parque, Urb. Haciendas De San Lorenzo, Urb. Mansiones De Monte Sereno, Urb. Parque Industrial Aponte, Urb. Portal Del Sol, Urb. Villas Del Hato, Dot. Río Turabo, Parc. Tomás De Castro 1, Parc. Tomás De Castro 2, Sect. Haciendas Del Rey, Sect. Los Adorno, Sect. Los Montañeses, Sect. Los Robles, Sect. Los Solá, Sect. Los Vélez, Sect. Macanea, Sect. Palmeras, Sect. Tamarindo, Sect. Tomás De Castro 1, Sect. Tomás De Castro 2, Sect. Valle Hermoso, Sect. Villa Cariño, Urb. José Mercado, Urb. Parque Las Mercedes, Urb. Villa Borinquen, Urb. Villas De Castro, Cond. Villas De Castro Gardens Apartments, Urb. Alturas Del Turabo y Urb. San Rafael.