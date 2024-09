Emiten advertencia de calor y vigilancia de calor excesivo para el sur de la isla

It's Sunday:

🥵Heat Advisory for N, W, SE of PR, Culebra & St. Croix. Excessive Heat Warning for SW, south central PR, and St. Croix.

⛈Showers & thunderstorms will develop over the W by PM hours.

🏊‍♀️Moderate risk of rip currents for N & E PR, Culebra & St. Croix. #prwx #usviwx pic.twitter.com/6VElqL4qFp