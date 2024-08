¿Comienza la crisis en los municipios? Trujillo Alto aprueba plan de cesantías

El Municipio de Trujillo Alto, mediante la Ordenanza Municipal número 31, aprobó un plan de cesantías el pasado 3 de julio de 2024, así lo reveló el ayuntamiento en una carta dirigida a “todo el personal directivo”.

Sin embargo, no fue hasta el 22 de agosto que brindaron la información y las instrucciones al personal municipal a través de la misiva.

“La adopción del plan de cesantías deber ser divulgada a todos los empleados. Para dar complimiento con lo anterior y conservar evidencia de dicha gestión, incluimos formularios para ser utilizado en su entrega. Esos podrán ser entregados de manera digital o en papel”, lee el documento compartido por el comentarista del programa televisivo “Directo y Sin Filtro” de ABC Puerto Rico, Jonathan Lebrón Ayala.

🚨El municipio PPD de Trujillo Alto, aprobó una ordenanza municipal, el wiken feriado de julio, donde autorizó un plan de CESANTÍAS. Y no fue hasta el 22 de agosto que el municipio envió una comunicación a los empleados. Incredibol pic.twitter.com/4fa1wFtQ7e — J. Lebrón Ayala (@SrLebron) August 27, 2024

¿Comenzó la crisis en los municipios?

En una entrevista previa con el periódico Metro Puerto Rico, el economista, Heriberto Martínez Otero, señaló que ve complicado el panorama para los municipios en la Isla, luego de que el nuevo presupuesto 2024-2025— que entró en vigor el pasado 1 de julio— eliminara el Fondo de Equiparación y por el agotamiento acelerado de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

“Los municipios están en una situación bien precaria excepto aquellos municipios que son más grandes”, precisó Martínez Otero en el segmento digital Metro al Mediodía.

El exdirector ejecutivo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes explicó que la Junta de Supervisión Fiscal (JFS) promueve que los ayuntamientos sean “autofinanciables”. El Fondo de Equiparación se trataba de aportaciones que hacían municipios con solvencia financiera a la Ley del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM). Luego, los recaudos eran distribuidos entre las municipalidades que lo necesitaran. Tras esta decisión del ente fiscal, se estima que entre 30 y 35 concejos fuera del área metropolitana cesarán operaciones por insolvencia económica.

“Te pongo un ejemplo, para el año 2020 en Maunabo, el 85% del presupuesto del municipio era Fondo de Equiparación y solamente 15% eran fondos propios”, detalló.

El también expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico pronosticó que, si los ayuntamientos no hacen “recortes drásticos” en sus presupuestos, se quedarán sin fondos para operar entre febrero a abril de 2025. Sobre si el gobierno central pudiera extenderles una mano, comentó que lo considera “complejo” y que de la única forma sería a través de fondos federales, pero estos se han utilizado para otros asuntos.

“Veo bien complicado que (los municipios) puedan continuar, así que van a tener que comenzar a hacer ajustes presupuestarios y, probablemente, van a tener que comenzar a dialogar entre ellos para hacer actividades en conjunto”, afirmó.

Martínez Otero aclaró que existe una partida de $66 millones de dólares para que las municipalidades realicen actividades conjuntas, como recogido de basura y seguridad. Sin embargo, la JSF no tiene un reglamento aprobado para que los alcaldes cumplan con el mismo.

“Hay una política pública por parte de la Junta de Control Fiscal para, de alguna manera, eliminar municipios y, si no los puede eliminar, va a hacer... un defunding, que no es otra cosa que ´si no te puedo eliminar, te dejo el presupuesto en mínimo para que no puedas operar y no seas efectivo”, puntualizó el economista.

Para el actual líder cooperativista los consorcios municipales son la “salida regional” para “poder salvar” los concejos y no queden insolventes en poco tiempo.

“Son 78 municipios. Tenemos muchos alcaldes virtuosos que favorecen los consorcios y que favorecen las actividades conjuntas, pero tenemos otro grupo de alcaldes que no son tan virtuosos y no tienden a tener tan claro cómo funciona esta nueva etapa municipal en tiempos de la Junta de Control Fiscal”, aseveró el presidente de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.