Prohibición de aborto en Missouri no está ligado a creencias religiosas

Un juez de Missouri afirma que los legisladores que aprobaron una restrictiva prohibición del aborto no estaban tratando de imponer sus creencias religiosas a todos los habitantes del estado, rechazando una demanda presentada por más de una docena de líderes cristianos, judíos y universalistas unitarios que apoyan el derecho al aborto.

Los grupos solicitaron el año pasado una orden judicial permanente que impidiera a Missouri aplicar su ley del aborto y una declaración de que las disposiciones violan la Constitución del estado.

PUBLICIDAD

Uno de los apartados de la ley en cuestión reza así: “En reconocimiento de que Dios Todopoderoso es el autor de la vida, de que todos los hombres y mujeres están ‘dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables’, y de que entre ellos está la Vida”.

El juez Jason Sengheiser dijo en su fallo del viernes que existe un lenguaje similar en el preámbulo de la Constitución de Missouri, que expresa “una profunda reverencia por el Gobernante Supremo del Universo”. El resto de las disposiciones impugnadas no contienen lenguaje religioso explícito, dijo.

“Aunque la determinación de que la vida comienza en el momento de la concepción puede ir en contra de algunas creencias religiosas, no es en sí misma necesariamente una creencia religiosa”, escribió Sengheiser. “Como tal, no impide que todos los hombres y mujeres adoren o no a Dios Todopoderoso según los dictados de sus propias conciencias”.

La organización Americanos Unidos por la Separación Iglesia-Estado y el Centro Nacional de las Leyes de la Mujer, que interpusieron la demanda en nombre de los líderes religiosos, respondieron en un comunicado conjunto que estaban considerando sus opciones legales.

“La prohibición del aborto en Missouri es un ataque directo a la separación de Iglesia y Estado, a la libertad religiosa y a la libertad reproductiva”, afirma el comunicado.

PUBLICIDAD

Los abogados del estado han replicado que el hecho de que algunos partidarios de la ley se opongan al aborto por motivos religiosos no significa que la ley imponga sus creencias a los demás.

Sengheiser añadió que el estado ha intentado históricamente restringir y penalizar el aborto, citando estatutos que tienen más de un siglo de antigüedad.

“Esencialmente, lo único que cambió es que Roe fue revertido, abriendo la puerta a esta nueva regulación”, dijo.