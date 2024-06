Trump se queja de teleprompters durante mitin bajo calor abrasador de Las Vegas

El expresidente Donald Trump se dirigió a los votantes bajo el calor abrasador de Las Vegas, diciéndoles en algún momento a sus partidarios que pidieran ayuda si la necesitaban y aparentemente molesto porque los teleprompters, según él, no funcionaban.

La campaña del posible candidato republicano contrató médicos adicionales, aumentó los ventiladores y permitió a sus seguidores ingresar con botellas de agua y sombrillas a un mitin al aire libre el domingo en Las Vegas, donde las temperaturas excedieron los 37.8 grados Celsius (100 Fahrenheit).

“No quiero que nadie se me vaya. Necesitamos a cada votante. Ustedes no me importan, sólo quiero su voto”, dijo y agregó que era broma.

Antes de eso, señaló que el personal de campaña brindaría ayuda a quienes se sintieran cansados y bromeó que “todos”, incluso el Servicio Secreto de Estados Unidos, estaban preocupados por la seguridad de los reunidos pero no por él.

“Nunca me mencionaron. Estoy acá arriba sudando como perro”, comentó. “Es un trabajo duro”.

Trump regresó a Nevada, uno de los estados más disputados en las elecciones de noviembre, para su segundo mitin desde que fue declarado culpable de pagar para silenciar denuncias en su contra.

La condena sin precedentes de un expresidente ha estimulado la recaudación de fondos de Trump y galvanizado a sus partidarios, pero aún está por verse si influirá en los votantes indecisos. Trump tiene programada el lunes una entrevista por videoconferencia con agentes de libertad condicional, un paso necesario antes de su sentencia de julio.

Las temperaturas en el suroeste han bajado tras alcanzar máximos históricos la semana pasada, pero se mantienen por encima de lo normal para esta época del año y superaron los 37.8 C (100 F) en el mitin, que se llevó a cabo en un parque con poca sombra al lado del aeropuerto.

Avanzado en su discurso, Trump comentó que “no está tan mal” como pensó que estaría y agregó que estaba más molesto por el hecho de que los teleprompters no funcionaran bien, incluso cuando se burlaba del presidente Barack Obama por usarlos.

“Pago un montón de dinero a la gente de los teleprompters y diría que 20% del tiempo no funcionan”, señaló y agregó que no le pagará al contratista que aportó los teleprompters. “Es un desastre”.

Los organizadores de la campaña repartieron botellas de agua mientras los partidarios hacían fila para ser inspeccionados por agentes de seguridad. Dentro del lugar, había grandes ventiladores nebulizadores, paquetes grandes de agua y carpas de enfriamiento alrededor del perímetro. Las nubes se acercaron y se levantó una brisa unas dos horas antes de la hora prevista para que Trump subiera al escenario, lo que ofreció una apariencia de alivio del sol opresivo.

“Este es un calor seco. Esto no es nada para la gente de Las Vegas”, dijo el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald. “Pero lo que simboliza para el resto de Estados Unidos, es que atravesaremos el infierno” para elegir a Trump.

McDonald y cinco republicanos más han sido acusados de presentar certificados al Congreso que falsamente declara a Trump el ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 y sus juicios fueron pospuestos para el próximo año.

Trump dijo que los agitadores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 eran “víctimas” de una “trampa”.

“Lo eran realmente, antes que otra cosa, son víctimas de lo que sucedió. Lo único que hacían era protestar por una elección manipulada. Eso era lo que hacían. Y luego la policía dijo: vayan adentro, vayan adentro, vayan adentro, vayan adentro”, indicó. “Qué trampa fue aquella. Una cosa horrible, horrible”.

La teoría de conspiración de que los agitadores del 6 de enero fueron motivados por los policías está muy extendida, pero no tiene ninguna base expresa. Muchos de los que estaban en el Capitolio el 6 de enero han dicho —orgullosa, pública y reiteradamente— que lo hicieron para ayudar al entonces presidente.

El mitin de Trump en Nevada, el tercero en el estado este año, se produce al final de una gira por el occidente que incluyó varios eventos de recaudación de fondos de los que se espera que reciba millones de dólares.

La demócrata Hillary Clinton ganó Nevada en 2016, al igual que el presidente Joe Biden en 2020, pero fue el único estado en disputa donde a Trump le fue mejor contra Biden que contra Clinton. En las elecciones intermedias de 2022, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, un demócrata, fue el único que no logró reelegirse.

Trump espera que su fuerza entre los votantes de la clase trabajadora y el creciente interés de los hispanos lo lleven a la victoria en el estado.