“Te amo”, Ivanka Trump muestra el apoyo a su padre

Ivanka es una empresaria estadounidense, dueña de su propia línea de ropa y Vicepresidente de Real Estate Development and Acquisitions de la organización Trump. Foto: Getty Images

A Donald Trump lo declararon culpable de 34 cargos por pasar como servicios legales sus pagos a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una relación íntima entre ellos. El próximo 11 de julio le dictarán sentencia, por lo que muchos están a la expectativa de si lo condenarán a prisión. Las muestras de solidaridad para con el candidato presidencial no han cesado por parte de sus familiares, cercanos y seguidores, entre ellos, su hija Ivanka Trump.

Ivanka, de 42 años, hizo público el apoyo a su padre con una publicación en la historia de su cuenta en Instagram, donde difundió una foto de él, cargándola cuando era niña. Sobre la imagen, escribió “te amo papá”, frase que acompañó con un emoji de corazón rojo.

La hija de Trump no se ha hecho presente en el juicio al expresidente. Sin embargo, con su publicación ratifica que lo apoya. En la sala del tribunal tampoco se ha visto a su esposa Melania Trump, con quien él se casó en el 2005, aunque dicen que ella también lo respalda.

Ivanka Trump junto a su padre Donald Trump (Imagen: Instagram @ivankatrump)

Donald Trump y las mujeres de su familia

Page Six publicó que el juicio es “vergonzoso para todas las mujeres Trump” debido a que el tema central en este proceso judicial es su relación con la actriz porno Stormy Daniels en 2016. Lo acusaron por pagarle 130.000 dólares con el fin de que guardara silencio sobre sus intimidades.

Afirman que el pago se dio durante su campaña presidencial de 2016.

En el juicio, Stormy Daniels dio detalles del encuentro sexual, que según ella, tuvo con Donald Trump, algo que apeló la defensa en diversas ocasiones, resaltando que no era necesario dar tantas especificaciones.

“Al principio me quedé sorprendida, y entonces tuve un momento en que sentí como si la habitación girara a cámara lenta y sentí que se me cortaba la circulación de las manos y los pies, casi como cuando te levantas muy deprisa… No estaba borracha ni drogada”, testificó Daniels, para seguir diciendo que de repente, estaba “desnuda en la cama en posición misionero”, practicando sexo sin condón.