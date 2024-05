La empresa LUMA Energy anunció que sectores de varios municipios de la isla se pueden quedar sin el servicio de energía eléctrica hasta por 12 horas este viernes, 31 de mayo de 2024, por trabajos de mejoramiento y mantenimiento.

Las labores incluyen restauración y modernización de subestaciones, y trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Las actividades pueden provocar que los clientes se queden sin luz por cantidad de horas bastante prolongadas.

Pueblos que se pueden quedar sin luz hasta 12 horas este viernes

SAN LORENZO

Entre 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Alturas de Cerro Gordo, Sector Los Carrasquillo, Sector Los Alverios, Urb. Alturas de San Lorenzo, Jardines de Cerro Gordo, Urb. Paseo Las Flores, Camino Los Velázquez.

CABO ROJO

Entre 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en: Carretera PR-307, Boquerón.

MOROVIS

Entre 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en: Sector Torrecillas, Franquez.

MAYAGÜEZ

Entre 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en: Urb. Alturas de Mayagüez.

BARCELONETA

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Bo. Palmas Altas, Urb. Isla de Roque.

NAGUABO

Entre 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en: Parcelas Bo. Mariana PR-973 Km 1.9 al 2.0.

SAN JUAN

Entre 9:00 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde en: Urb. Puerto Nuevo.

SAN JUAN

Entre 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en: Urb. San Ignacio, Monacillo Urbano.

PONCE

Entre 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Urb. Casa Mia, Urb. Villas Delicias, Urb. Ext. Las Delicias, Urb. Jardines del Caribe 5ta Sección, Urb. Villa Paraíso, Urb. Ext. Villa Paraíso, Urb. Mansiones del Sur, Urb. Cerca del Cielo, Comunidad Quebrada del Agua y Comunidad Ojo de Agua.

TOA ALTA

Entre 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche en: Parc. Van Scoy, Sect. Villa Chica, Sect. La Pra, Sect. Los Llanos, Sect. Los Rodríguez, Sect. Monte Plata, Sect. Vista de los Llanos, Urb. Hacienda Vista Real, Urb. Preciosas Vista del Lago, Planta La Plata, Bo. Ortiz, Com. Empresas Terrasa, Edu. Escuela José de Diego, Edu. Escuela Merced Marcano, Sect. Alturas Río La Plata, Sect. El Cuco, Sect. Galateo Centro.

Más sectores de Toa Alta: Sect. La Comba, Sect. La Marina, Sect. La Ponderosa, Sect. Las Lomas, Sect. Las Vegas, Sect. Los Cocos, Sect. Los Mameyes, Sect. Reparto León, Sect. Reparto Monte Claro, Sect. Velilla, Urb. Díaz, Urb. Hacienda Coralis, Urb. Hacienda El Pilar, Urb. Hacienda Leila, Urb. Hacienda Lumary, Urb. Los Silos, Urb. Villa Barranquita, Urb. Woodbridge Park.