LUMA alerta sobre centros de votación que no tienen luz

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico en la isla, LUMA Energy, realizó una inspección en centros de votación que serán utilizados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) el próximo domingo.

Según indicó la empresa en una comunicación enviada a través de la red social X (antes Twitter) de los 1,400 centros de votación inspeccionados, encontraron que 41 no cuentan con servicio eléctrico, situación que aseguran notificaron a la CEE.

“LUMA está comprometida con apoyar los esfuerzos de la Comisión Estatal de Elecciones mientras se preparan para las primarias de este domingo. Por solicitud de la CEE y en ánimos de colaboración, hemos completado inspecciones en más de 1,400 centros de votación en toda la isla y compartimos un informe detallado a la agencia identificando 41 centros que no han estado en uso por algún tiempo y que no cuentan con servicio eléctrico. Para ser claros, LUMA no es responsable de la preparación de las instalaciones que se usarán como centros de votación”, expresó LUMA.

Del mismo modo, la empresa indicó que estableció un equipo de manejo de incidentes para coordinar esfuerzos y tener brigadas de operaciones que apoyarán directamente a los centros de votación de ser necesario.

La empresa añadió que ha designado personal que sea enlace directo con funcionarios de la CEE ante cualquier tipo de eventualidad.

Este domingo se llevarán a cabo las primarias donde los simpatizantes del PNP y PPD escogerán a sus principales candidatos rumbo a las elecciones de noviembre.