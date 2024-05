No habrá Ley Seca el día de las primarias

Las personas que no estén interesadas en participar del proceso primarista del próximo domingo y se pregunten sobre la implementación de la Ley Seca no deben preocuparse ya que la misma no será implementada.

Según indicó la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, en entrevista con Metro Puerto Rico, la ley solo aplica para las elecciones generales de noviembre.

PUBLICIDAD

En el Código Electoral de Puerto Rico se establece que: Toda persona que abriere u operare un establecimiento comercial, salón, tienda, club, casa, apartamento, depósito, barraca o pabellón para el expendio, venta, tráfico o consumo gratuito de licores espirituosos, destilados, vinos, fermentados o alcohólicos, desde las seis de la mañana (6:00 am) hasta las seis de la tarde (6:00 pm) del día de una Elección General, incurrirá en delito menos grave y, convicto que fuere, será sancionada con una pena de reclusión por un término máximo de noventa (90) días o multa máxima de cinco mil dólares ($5,000) o ambas penas a discreción del Tribunal”, lee la ley.

Esto no aplicará para disposición de restaurantes y barras de barcos de cruceros y establecimientos comerciales de ellos hoteles, paradores y condohoteles certificados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

El próximo domingo se llevarán a cabo las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) donde, entre otras candidaturas, elegirán sus aspirantes a la gobernación, legislatura y diversas alcaldías. Mientras que en el PNP también se llevará a cabo la primaria por la candidatura a la comisaría residente.

¿Quiénes son los candidatos que se enfrentan en el PNP y PPD?

Gobernación

PUBLICIDAD

Partido Nuevo Progresista

Jenniffer González

Pedro Pierluisi

Partido Popular Democrático

Juan Zaragoza

Jesús Manuel Ortiz

Comisaría Residente

Partido Nuevo Progresista

William Villafañe

Elmer Román

¿Quiénes son los aspirantes a la legislatura que van a primarias por el PNP y PPD?

Senado por acumulación PNP

En el caso del PNP, los electores podrán votar por seis candidatos por acumulación.

Ángel Luis Ortiz Valladares

Keren Riquelme

Gregorio Matías Rosario

Marcos Fabián González Barreto

Carlos Rodríguez Mateo

Leyda Cruz

Thomas Rivera Schatz

Marlene Maldonado

Roxana I. Soto Aguilú

Ángel Toledo López

Senado por Acumulación por el PPD

*En el caso del PPD, solo se escogerán cuatro candidatos al Senado por Acumulación

Carlos Díaz Sánchez

José “Josian” Santiago

Javier Aponte Dalmau

Eder Ortiz

José Luis Dalmau Santiago

Luis Javier “Javy” Hernández

Ada Álvarez Conde

Representantes por Acumulación por el PNP

Los electores del PNP deberán escoger seis aspirantes a la Cámara de Representantes por Acumulación

Tatiana Pérez Ramírez

Jorge Emmanuel Báez Pagán

David Figueroa Betancourt

José “Pichy” Torres Zamora

Lourdes Ramos

José Aponte Hernández

Gabriel Rodríguez Aguiló

José “Che” Pérez

Roberto Lefranc Fortuño

Representantes por Acumulación por el PPD

Al igual que en el Senado, los electores del PPD solo podrán escoger cuatro aspirantes