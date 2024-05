Exempleada del SPT asegura querellas contra candidato del MVC no son por razones políticas

La exempleada del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Rosa Díaz, aseguró que las denuncias que ha realizado sobre acoso laboral en el sindicato por parte del candidato a representante por el Distrito 2 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Joel Vázquez, no son impulsadas por motivaciones política.

Díaz quien radicó querellas contra Vázquez quien fue su supervisor en el SPT, asegura que fue víctima de acoso laboral luego de denunciar alegado nepotismo por parte del presidente del sindicato, Israel Marrero Calderín. Las querellas fueron radicadas ante la Comisión de Oportunidad de Igualdad en el Empleo (EEOC, en inglés) a finales del 2023.

“El génesis de este caso, porque se le ha dado un enfoque político y yo quiero aclarar que estas denuncias vienen del interior, porque yo soy parte del Movimiento (Victoria Ciudadana), miembro fundadora, afiliada, traté de que se pudiera llegar a resolver la situación en buena lid con un cese y desista antes de acudir a las querellas”, explicó en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.

Del mismo modo aseguró que “asunto político no es porque la realidad es que nosotros no queremos atacar directamente al Movimiento porque creemos en el movimiento, de igual manera creo en la herramienta sindical”.

Al preguntársele sobre las acciones catalogadas como acoso laboral que esta denuncia, indicó que se creó un entorno para provocar un despido.

“Todo lo que se crea en un ambiente en un entorno para crear un despido, como el despojo de pensiones, exclusión de reuniones, exclusión de talleres, el haber estado un año aislada de mis compañeros en un área que no tenía casi aire acondicionado”, además señaló que luego de que radicara las querellas el comportamiento de Vázquez fue hostil hacia su persona.

“Luego de radicar las querellas el comportamiento de él fue totalmente hostil hacia mi persona, llegaba cantando, tirando comentarios, se reunía con otros empleados para dar instrucciones sobre mi trabajo, mientras a mí me cambiaron de un puesto”, aseguró Díaz quien denunció que fue aislada de su posición.

Sobre las expresiones de Vázquez esta señaló que se sintió sorprendida luego de escuchar al legislador municipal negando las denuncias que realizó.

Reacciona Joel Vázquez Rosario

Luego de que se publicaran las denuncias sobre acoso laboral, Vázquez Rosario, emitió unas declaraciones escritas donde negó las mismas.

“Me veo en la responsabilidad de presentar mi posición sobre la campaña de descrédito a mi persona, al sindicato para el que laboro y al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en específico a la candidatura de Manuel Natal. Abiertamente, y con la seriedad y honestidad que estas acusaciones ameritan, puedo afirmar que no realicé las acciones de las que se me acusa”, expresó.

“Por años he sido una persona que ha trabajado directamente tanto con trabajadores como con comunidades. En dicha trayectoria, me he reafirmado como defensor de los derechos laborales, de las causas justas de la buena administración para alcanzarlas. A su vez, si bien niego rotundamente las acciones que se imputan en mi contra, consecuente con mis principios, respeto y promuevo el derecho de todo trabajador, o trabajadora de acudir a los foros disponibles cuando entiendan que ha sufrido un agravio. Ante ello, y tomando con toda seriedad que amerita la presente situación, recalco que soy inocente de lo acusado y procederé a defenderme en las fotos pertinentes”, añadió.

Del mismo modo, el miembro del MVC aseguró que las denuncias se tratan de una “campaña de lodo” contra su colectividad y aspiraciones políticas.

En el día de ayer, también en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320, el aspirante a la cámara por el precinto 2 de San Jua, aseguró que no hay una querella en su contra. Además, indicó que fue en diciembre del 2023 cuando se enteró sobre una alegada querella en su contra dentro del proceso de evaluación de candidaturas dentro de su partido.

Sobre esto, la querellante se mostró sorprendida por las expresiones señalando que este era su único supervisor y conocía sobre las alegadas acciones.

“A mí me parece que es una manera muy irresponsable por parte de Joel, decir que no hay una querella, la querella existe, no es responsabilidad mía hacerle la notificación de la querella a él, porque la querella se hace a nombre del patrono”, explicó Díaz.