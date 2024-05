El PNP se desvía del Código en el manejo del voto por correo

El Partido Nuevo Progresista (PNP) ha estado recibiendo, en el edificio de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), papeletas de primarias, que incumplen con el requisito de ley para el voto adelantado por correo, lo que pone en guardia a los comisionados de los otros cuatro partidos, que aún están pendiente de aprobar el manual de procedimientos para este voto en las elecciones generales.

En el corazón de la controversia está el reglamento aprobado por el PNP, que dispone métodos distintos a los autorizados por el Código Electoral. La representación de los otros partidos en la CEE comparte la opinión de que este tipo de excepciones pueden abrir la puerta al fraude, si no se proveen las garantías o garras necesarias. Mientras, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, sostiene que su norte es que los electores tengan “una forma más accesible de llevar su voto a la CEE”.

PUBLICIDAD

El martes pasado, dos mujeres llegaron cargando tres bolsas plásticas y de tela reutilizable, con sobres de papeletas para entregar a la oficina de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) del PNP. La visita de estas mujeres, para presuntamente entregar una decena de papeletas votadas, llamó la atención de los representantes de otros partidos, confirmó Metro en entrevistas por separado. Incluso, la gerencia del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) lo notificó verbalmente a la presidenta de JAVAA, Brenda Irizarry García, en ese mismo día, informó la comisionada electoral Lillian Aponte Dones, a Metro.

Al día siguiente, un hombre entró a Operaciones Electorales arrastrando un carro de carga, en el que llevaba una caja gris de almacenaje llena de sobres de papeleta. El suceso ocurrió, en el pasillo, delante de la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González. “La abrió un funcionario de JAVAA frente a mí. Estaba llena de sobres número 2 de papeleta. Él la abrió y dijo: ‘Aquí traigo el triunfo de Puerto Rico’”, relató la abogada en entrevista con Metro.

El Código Electoral dispone, en su Artículo 9.31, que “el Elector deberá devolver a la Comisión sus papeletas votadas a través del US Postal Service, con matasellos postal fechado no más tarde del día de la votación”. “Solamente se considerarán para contabilización aquellos votos adelantados válidamente emitidos que sean recibidos en la Comisión por correo, en o antes del último día del escrutinio general del evento electoral”, añade. La validación también depende de que el elector haya enviado copia de su tarjeta de identificación electoral u otra identificación válida.

Angleró González ha denunciado públicamente que le parece que el establecimiento de una urna en el edificio de Operaciones Electorales, para que afiliados del PNP depositen la papeleta del voto que solicitaron hacer por correo, es una violación de la ley.

“Es una desviación del Código Electoral y de cómo se supone que se maneja el voto adelantado por correo”, reaccionó también Aponte Dones.

PUBLICIDAD

Santo Domingo ha minimizado estas críticas diciendo que es un proceso interno del partido; que, en la oficina de la JAVAA PNP, hay representantes de la campaña de ambos aspirantes a la gobernación —el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González— prácticamente las 24 horas, y que tienen medidas para garantizar la legitimidad del voto, pues verifican que tengan copia de la identificación y que la firma sea compatible con la que aparece en el registro.

La comisionada del PNP aceptó que “ha venido gente de diferentes comunidades con papeletas de los vecinos”, y que en esos casos tienen que traer cartas del puño y letra del elector autorizando a esa persona a trasladar y depositar su papeleta.

Justificó que, en las elecciones de 2020, los comisionados aprobaron por unanimidad que el elector o la persona autorizada pudiera llevar su voto por correo a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). “El que quiere crear controversia con esto tuvo un lapso mental en el que omite el acuerdo que suscribimos todos los comisionados en aquel momento”, criticó la comisionada. Al momento, no ha habido un acuerdo similar para estas elecciones.

Los demás comisionados electorales entrevistados por Metro no tomaron el asunto livianamente, sobre todo, de cara a la discusión de cómo se administrará el voto por correo en los comicios generales. En las elecciones de 2020, hubo demandas de impugnación en los tribunales, la Cámara de Representantes y la propia CEE, que aludían exclusivamente al manejo de la JAVAA. Ninguna de las impugnaciones prosperó, debido a que esos organismos fallaron en contra de los apelantes.

“No me gusta lo que he visto de estas primarias… Están llegando [las papeletas] por bonches. ¿Quién las trae? No sé... Esto abre la puerta a que pueda votar otra persona por el elector”, coincidió el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Aponte Berríos, en entrevista con Metro.

“¿Quién las lleva? ¿Cómo podemos estar seguros que la persona que votó es [realmente] la que votó o alguien que votó por ella?”, mencionó, por separado, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez. A juicio del licenciado, “el PNP está mal utilizando el voto por correo y están poniendo una sobrecarga en el sistema electoral innecesariamente”.

“¿Cómo garantizas que el elector echó el sobre? No hay la cadena de custodia de que el correo recibió, le puso el matasello correspondiente, que esa papeleta llegó a la CEE a través del correo postal como dispone la ley y se registró”, cuestionó Angleró González.

La Junta de Correo de la JAVAA, con representación de los cinco partidos, es la encargada de buscar en el correo las papeletas votadas por el elector, según dispone el manual de procedimientos.

Hasta el 24 de mayo, la JAVAA institucional informaba haber recibido por correo 36,991 sobres con papeletas votadas, lo que representaba sólo el 41% de las solicitudes de voto por correo recibidas por el PNP y PPD, en conjunto. Santo Domingo anticipó que esperaba un boom de papeletas a partir de mañana, a solo 5 días del cierre del evento electoral. Las papeletas recibidas en la urna en Operaciones Electorales aún no han sido contabilizadas.

Discuten manual para el voto adelantado

Estas situaciones forman parte de la discusión para la redacción del Manual de procedimientos para el voto adelantado por correo de las elecciones generales de 2024, que está tomando lugar en el Comité de Reglamento compuesto por los comisionados alternos de los partidos, confirmaron los comisionados del PIP y el PPD, por separado.

“Hay que pensar bien cómo manejar estos procesos, y establecer reglas rígidas para evitar algún tipo de fraude”, puntualizó Aponte Berríos. El comisionado electoral del PIP se expresó, sin embargo, receptivo a escuchar las razones del PNP para proponer otro mecanismo.

En cambio, el comisionado de Proyecto Dignidad se posicionó completamente en contra, pues dijo que el voto por correo debe ser utilizado exclusivamente como excepción para no vulnerar el sistema electoral.

Entretanto, Angleró González ironizó: “El PNP, que redactó el Código, se está acostumbrando a violarlo”, en referencia al uso de métodos no dispuestos por ley para el recibo de papeletas por correo.

Aponte Dones consideró que si se crea una estructura demasiado laxa “podría abrir la puerta no solamente al fraude, sino a la desconfianza de la gente”, lo que entiende ya de por sí es un problema.

Sin embargo, Santo Domingo insistió que el lema de su partido es que “el derecho al voto tiene que ser fácil y accesible”.

Metro solicitó reacción de la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, pero no estuvo disponible al tiempo de publicación.