Rodríguez Aguiló niega investigación federal en su contra

Una vez más las autoridades federales tendrían bajo su lupa a un funcionario de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Se trata del portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien según un reportaje de Las Noticias de TeleOnce, estaría siendo investigado por irregularidades en su oficial legislativo.

En el reportaje se indica que en más de dos ocasiones las autoridades federales habrían acudido a la Cámara de Representantes para buscar información y documentación. La periodista Tatiana Ortiz, indicó que en una de las ocasiones los agentes habrían llegado hasta la oficina del representante del PNP.

Según la información del medio televisivo, se trataría de irregularidades que incluyen que un empleado de confianza utiliza parte de su sueldo para costear gastos personales de Rodríguez Aguiló. Además, se alega que contratistas son contratados para realizar labores que no llegan a cumplir.

Además, en el reportaje se realiza una entrevista a un exempleado no identificado del legislador.

Por otro lado, el representante del PNP utilizó sus redes sociales para negar la información brindada por la periodista.

“Las expresiones que subió la periodista Tatiana Ortiz en las redes sociales es FALSA. Yo no he sido citado o entrevistado por ninguna entidad federal o estatal en relación con un caso de corrupción. Lamentablemente, la periodista y el medio de comunicación al cual pertenece, sabían que esa información no es correcta porque se los notifiqué, aún así decidieron hacerlo. Nuevamente les digo que es falso”, expresó.

Hasta el momento, las autoridades federales ni estatales han confirmado o negado que se lleve a cabo una investigación contra el representante del PNP.