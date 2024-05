Clima inestable y lluvias fuertes desde este miércoles en Puerto Rico

May 22: ¡No olvide la sombrilla hoy! Se espera un riesgo elevado de inundaciones con la entrada de aguaceros y tormentas eléctricas ocasionales.

Don't forget your umbrella today! There's an elevated flood risk due to occasional showers and thunderstorms moving in. #prwx #usviwx pic.twitter.com/6DvW1jZxyN